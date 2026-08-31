'韓 축구 초대형 폭발' 국가대표 설영우, '빅리그 데뷔' 투입 1분 만에 '1호 도움'…독일 분데스리가 개막전 3-0 완승 일조

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

EPA 연합뉴스

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]빅리그에 입성한 설영우(아우크스부르크)가 독일 분데스리가 데뷔전부터 폭발했다.

설영우는 31일(한국시간) 독일 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 열린 살케와의 2026~2027시즌 분데스리가 개막 라운드에서 후반 추가시간인 46분 교체투입돼 1분 만에 쐐기골을 어시스트하며 아우크스부르크의 3대0 완승에 일조했다.

아우크스부르크는 27일 설영우의 영입을 공식 발표했다. 그는 구자철 지동원 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 됐다. 계약 기간은 2030년 6월 30일까지며, 등번호 7번을 받았다.

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갓 이적한 터라 개막전 출전이 불투명했다. 다만 마누엘 바움 감독 아우크스부르크 감독은 설영우에 대해 "완전히 컨디션을 회복했다"며 출전 가능성을 시사했다.

아우크스부르크는 전반 18분 마하엘 그레고리치의 선제골로 리드를 잡았다. 샬케는 후반 17분 미드필더 론 샬렌베르크가 역습을 막는 과정에서 거친 백태클로 레드카드를 받고 퇴장당하며 자멸했다.

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아우크스부르크는 후반 34분 선제골을 어시스트한 안톤 카데가 추가골을 터트렸다. 설영우가 후반 추가시간 부름을 받아 분데스리가 데뷔 기회를 잡았다.

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로이터 연합뉴스

그는 첫 터치 이후 시도한 첫 패스를 도움으로 완성했다. 페널티지역 오른쪽에서 로드리구 히베이루의 패스를 받은 설영우는 골 지역 오른쪽 부근으로 파고든 히베이루에게 곧바로 왼발로 리턴 패스를 내줬다. 히베이루는 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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1998년생 설영우는 유럽 진출 2년 만에 '빅리그' 입성에 성공했다. 그는 2024년 여름 이적 시장을 통해 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 합류했다. 2025~2026시즌 세르비아 수페르리가 31경기에서 2골-5도움을 기록했다. 즈베즈다의 9연속이자 37번째 우승에 힘을 보탰다.

셜영우는 파르티잔과의 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 쐐기골을 책임지며 팀의 조기우승 발판을 마련했다. 덕분에 두 시즌 연속 리그 베스트11에 이름을 올렸다. 설영우는 즈베즈다에서 공식 101경기에 출전해 8골을 넣었다.

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그는 "아우크스부르크에서의 시간이 정말 기대된다. 분데스리가는 환상적이고 매우 치열한 리그다. 이곳에서 내 실력을 증명하고 계속 발전해 나가고 싶다. WWK 아레나(홈구장)에서 팀에 기여할 수 있는 모습을 보이고, 함께 노력해 목표를 달성하고 싶다"고 다짐했다.

설영우를 영입한 아우크스부르크는 서전을 승리로 장식하며 산뜻하게 첫 발걸음을 옮겼다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com