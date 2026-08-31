'뛰어난 데뷔전' BBC도 극찬세례! 단 하루 훈련한 '레인저스 10번' 김민수, 첫 경기부터 맹활약 '드리블 3번+기회창출 2번+유효슈팅 3번 성공'...팀은 애버딘에 1-0 승

출처=레인저스 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 박찬준 기자]'레인저스의 다이아몬드' 김민수가 데뷔전부터 현지 언론의 호평을 받았다.

김민수는 30일(이하 한국시각) 스코틀랜드 에버딘의 피토드리 스타디움에서 열린 에버딘과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어리그 3라운드 원정 경기에서 선발 출전해, 맹활약을 펼쳤다. 앞선 2경기에서 1무1패에 그쳤던 레인저스는 김민수의 활약을 앞세워 1대0 승리를 거뒀다. 3경기 만의 첫 승이었다.

김민수는 27일 레인저스행을 공식 확정지었다. 이적료는 공개하지 않았고, 계약 기간은 4년에 1년 연장 옵션이 포함됐다. 김민수는 등번호 10번 유니폼을 입게 됐다. 구단 안팎에선 이번 이적료가 1000만유로(추정) 정도로 알려졌다. 레인저스 역대 이적료 2위에 달하는 거액이었다.

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만 20세의 김민수는 지난 시즌 지로나에서 2부 리그의 안도라로 임대돼 한 시즌을 뛰었다. 그리고 이번 시즌 지로나가 2부로 강등된 후 무대를 스코틀랜드로 옮겼다. 그는 지로나 B팀에서 84경기에 출전해 19골을 넣었고, 1군에서는 8경기에 출전했다. 안도라에서는 40경기에 출전해 6골-4도움을 기록했다.

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측면을 강화하고 싶어하던 레인저스는 김민수 영입에 올인했다. 데릭 매킨스 감독은 "공격 지역에서의 자원을 강화하는 것이 이번 이적시장 내내 우리의 실질적인 목표이자 집중 과제였다. 김민수는 선수단에 또 다른 흥미로운 차원을 더해줄 것이라 믿는다"면서 "김민수는 뛰어난 기술적 능력과 에너지, 그리고 발전하려는 강한 열망을 가진 재능 있는 젊은 선수다. 그와 함께 일하기를 기대하고 있다"고 말했다.

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김민수는 구단 채널을 통해 "이곳에 오게 돼 자신감이 크다"면서 "나는 공격적인 선수이며 많은 기회를 만든다. 나는 직선적이고 골을 넣는데, 이것이 가장 중요하다"고 말했다. 또 그는 "나는 우승 트로피를 따내고 레인저스와 함께 승리자가 되기 위해 왔다. 매일 팀이 더 발전할 수 있도록 돕고, 좋은 사람이 되며, 우리에게 다가오는 모든 것에서 팀이 승리할 수 있도록 모든 것을 다하고 싶다"면서 "나는 많은 기대감을 품고 있으며 승리자의 정신력을 가지고 있다. 다음에 다가올 어떤 것이든 정면으로 맞서고 싶고, 구단이 누려야 할 마땅한 성과를 안겨줄 것"이라고 포부를 밝혔다.

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김민수는 합류하자마자 경기에 나섰다. 김민수는 이날 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더로 나섰다. 그는 풋몹에 따르면 72분간 뛰며 경기 최다인 3번의 드리블 성공을 비롯해, 2번의 기회 창출, 3번의 유효 슈팅, 96%의 패스 성공률, 3번의 지상 경합 성공, 3번의 공격 지역 패스 성공 등을 기록했다. 평점은 7.6점에 달했다.

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김민수는 전반 8분 상대 진영에서 패스를 받아 저돌적인 돌파 후 슈팅까지 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 19분에는 강력한 중거리 슈팅을 시도했다. 과감한 움직임과 적극적인 압박으로 레인저스 공격을 이끌었다. 38분에도 과감한 왼발 슈팅을 때렸지만, 이번에도 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 11분에는 프리키커로 나서 날카로운 슈팅을 때렸지만, 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다. 레인저스는 후반 24분 로렌스 샹클랜드의 페널티킥이 터지며 귀중한 승리를 더했다.

매킨스 감독은 경기 후 "단 하루 훈련만으로 출전 기회를 얻는 것은 쉽지 않다. 하지만 김민수는 어제 애버딘에서 한 훈련에서 내가 (선발)결정을 내릴 수 있을 만큼 충분히 좋은 모습을 보였다"라고 극찬을 아끼지 않았다.

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현지 언론도 마찬가지였다. 영국 BBC는 '레인저스는 또 한 번 설득력 없는 경기를 보였지만, 매킨스 감독에게 긍정적인 부분 중 하나는 김민수의 투입이었다. 데뷔전에서 인상적인 모습을 보인 김민수는 공격에 새로움을 불어넣었다'고 했다. 이어 '레인저스가 더 위협적인 팀이었고, 김민수가 그 중심에 있었다'며 '뛰어난 데뷔전을 마쳤다'고 엄지를 치켜올렸다. '레전드' 제임스 맥패든도 "김민수는 날카로웠고, 활기찼다. 앞으로 뛰어나가려는 의지도 보였고, 초반에 득점할 수도 있었다. 인상적이다. 앞으로 그에게서 더 많은 걸 볼 수 있을 것"이라고 했다.

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'레인저스 뉴스'는 김민수에게 평점 7점을 주며 '레인저스 데뷔전에서 강한 인상을 남겼다. 정교한 터치와 깔끔한 드리블, 인상적인 연계 플레이를 통해 자신의 능력을 보여줬다'고 했고, '스코티시 더 선' 역시 '합류한 지 불과 며칠밖에 되지 않았음에도 레인저스의 공격 전개 상당 부분이 김민수를 거쳐갔다. 지로나 출신의 이 선수는 항상 공을 받으려 했고, 공간을 찾아 들어가는 능력을 확실하게 보여줬다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com