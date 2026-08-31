미쳤다! 첫 패스가 첫 도움! '빅리거+7번' 설영우, 분데스리가 데뷔 1분만에 '데뷔 도움'...아우크스부르크, 샬케에 3-0 대승

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]'국대 풀백' 설영우(27·아우크스부르크)가 데뷔전 첫 패스를 도움으로 장식했다.

설영우는 31일(이하 한국시각) 독일 아우크스부르크 WWK 아레나에서 열린 샬케와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 1라운드 홈경기에서 후반 추가시간 교체 출전해 도움 하나를 기록했다. 아우크스부르크는 설영우의 활약을 앞세워 3대0 대승을 거뒀다.

설영우는 이날 교체 명단에 이름을 올렸다. 설영우는 27일 아우크스부르크 입단을 확정지었다. 아우크스부르크는 구단 공식 채널을 통해 '설영우 영입으로 전력을 강화했다. 계약 기간은 2030년 6월 30일까지다. 그는 구자철 지동원 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 됐다. 그는 등번호 7번을 달게 된다'고 공식 발표했다.

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사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

양 팀의 합의에 따라 이적 조건은 공개하지 않았다. 다만, 현지 언론에 따르면 즈베즈다가 받는 이적료는 옵션 포함 550만 유로 수준이다. 또한, 설영우가 아우크스부르크를 떠나 다른 팀으로 이적할 때 즈베즈다가 이적료의 10%를 받는 이른바 '셀온 옵션'이 계약에 포함된 것으로 전해진다.

1998년생 설영우는 2024년 여름 이적 시장을 통해 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 합류했다. 그는 2025~2026시즌 세르비아 수페르리가 31경기에서 2골-5도움을 기록했다. 즈베즈다의 9연속이자 37번째 우승에 힘을 보탰다. 특히 그는 파르티잔과의 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 쐐기골을 책임지며 팀의 조기우승 발판을 마련했다. 덕분에 두 시즌 연속 리그 베스트11에 이름을 올렸다. 설영우는 즈베즈다에서 공식 101경기에 출전해 8골을 넣었다. 그는 태극마크를 달고 2026년 북중미월드컵에도 나섰다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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설영우는 유럽 진출 2년 만에 '5대 빅 리그' 입성에 성공했다. 그는 "아우크스부르크에서의 시간이 정말 기대된다. 분데스리가는 환상적이고 매우 치열한 리그다. 이곳에서 내 실력을 증명하고 계속 발전해 나가고 싶다. WWK 아레나(홈구장)에서 팀에 기여할 수 있는 모습을 보이고, 함께 노력해 목표를 달성하고 싶다"고 각오를 다졌다.

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마누엘 바움 감독 아우크스부르크 감독은 설영우에 대해 "완전히 컨디션을 회복했다"며 출전 가능성을 시사했다. 벤치에서 경기를 지켜보던 설영우는 팀이 2-0으로 앞선 후반 추가시간 마리우스 볼프를 대신해 오른쪽 윙백으로 투입됐다. 분데스리가 데뷔전, 그라운드를 밟은지 1분만에 공격포인트를 기록했다. 페널티지역 오른쪽에서 로드리구 히베이루의 패스를 받은 설영우는 골 지역 오른쪽으로 침투하는 히베이루의 움직임을 놓치지 않고 왼발로 공을 돌려줬다. 히베이루가 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었다. 설영우는 첫 패스를 그대로 도움으로 장식했다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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이보다 더 좋을 수 없는 데뷔전이었다. 아우크스부르크 유니폼을 입고 나흘 만에 찾아온 기회를 놓치지 않은 설영우는 기분 좋은 도전을 시작했다.

한편, 아우크스부르크는 전반 18분 안톤 카데가 페널티지역 왼쪽을 파고든 뒤 올린 크로스를 마하엘 그레고리치가 왼발로 마무리하며 앞서나갔다. 후반 17분 상대 론 샬렌베르크가 백태클로 퇴장을 당하며 숫적 우위까지 누린 아우크스부르크는 후반 34분 카데가 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 스코어를 벌렸다. 추가시간 설영우의 데뷔쇼까지 펼쳐지며 완승을 거뒀다.

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아우크스부르크는 다음 달 7일 오전 0시30분 아인트라흐트 프랑크푸르트와 원정 2라운드를 치른다. 첫 경기부터 강한 인상을 남긴 설영우가 출전 시간을 늘릴 수 있을지 지켜볼 일이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com