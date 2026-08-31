韓 축구 역사상 이런 '10번' 데뷔전 있었나...'제2의 이강인' 김민수 미쳤다, "훈련 한 번 만에 창의력 맘껏 선보여" 극찬

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 뜨거운 레인저스 데뷔전을 치렀다. 칭찬이 쏟아졌다.

레인저스는 30일(한국시각) 스코틀랜드 애버딘의 피토드리 스타디움에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 4라운드에서 1대0으로 승리했다. 개막 이후 첫 승을 신고했다.

김민수도 데뷔했다. 27일 레인저스 입단을 공식 확정한 김민수다. 계약 기간은 4년에 1년 연장 옵션으로, 이적료는 바이아웃이었던 1000만 유로 수준으로 알려졌다. 해당 금액은 레인저스 구단 역대 이적료 2위에 달하는 규모로, 레인저스가 김민수에 대한 기대감이 얼마나 컸는지를 짐작할 수 있다.

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지로나에서 손에 꼽히는 유망주였다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절부터 스페인 무대에서 뛴 김민수는 지로나 유소년 팀에서 실력을 길렀다. 이른 나이에 지로나 B팀으로 콜업됐고, 불과 2024~2025시즌에 라리가 데뷔까지 성공하며 기대감을 키웠다. 2025~2026시즌에는 스페인 2부 구단인 안도라에서 주전 멤버로 뛰며 경험까지 쌓았다.

올여름 지로나와 계약이 1년 남은 김민수를 향한 관심이 컸다. 레인저스 외에도 아약스, 리옹, 페네르바체 등이 거론됐다. 그만큼 뛰어난 재능이었다. 다만 김민수의 선택은 레인저스였다. 스코틀랜드 대표 명문 구단인 레인저스 구단 역대 이적료 2위에 해당하는 금액을 지불해 그만큼 김민수의 재능을 인정하고, 주전으로 기용하겠다는 의지를 보여주며 영입을 성사시켰다.

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김민수도 기대에 부응했다. 레인저스 데뷔전부터 선발로 나선 김민수는 공격형 미드필더 자리에 나섰다. 강렬한 경기력을 펼쳤다. 전반 8분 중앙에서 상대 견제를 이겨낸 김민수는 뒤이어 과감한 왼발 중거리 슛으로 상대 골문을 노리기도 했다. 전반 37분에는 역습 상황에서 깔끔한 터치로 수비를 돌파하고 슈팅까지 이어갔으나, 수비 견제에 막혔다. 후반 11분 프리킥은 골키퍼 손끝에 걸리며 데뷔골 기회를 아쉽게 놓쳤다. 72분가량을 소화한 김민수는 교체되며 데릭 매키니스 감독의 포옹을 받았다.

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매키니스는 경기 후 "강력한 경기력이었고 승리할 자격이 충분했다. 경기 내용도 좋았다. 우리가 원하는 팀의 모습, 팀다운 모습을 보여줬다"며 "공격 지역에서 더해준 퀄리티는 우리에게 정말 필요했던 부분이었다. 우리는 한동안 그런 것을 찾고 있었다. 그를 영입할 수 있게 돼 정말 기쁘다"고 강조했다.

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영국의 BBC는 ''레인저스가 더 위협적인 팀이었고, 김민수가 그 중심에 있었다. 뛰어난 데뷔전을 마쳤다'고 평가했다. 레인저스 뉴스는 팀 내 2위 수준인 평점 2점과 함께 '김민수는 레인저스 데뷔전에서 날카로운 볼 터치, 깔끔한 드리블, 커티스와의 멋진 연계 플레이를 선보이며 강렬한 인상을 남겼다. 하지만 전반전 가사마의 패스를 받아 결정적인 찬스를 맞았음에도 불구하고 마무리를 짓지 못했다'고 했다.

영국의 데일리레코드는 '김민수는 단 한 번의 훈련 세션 만에 창의력을 맘껏 발휘하며 매키니스 감독을 기쁘게 했다'며 '김민수는 금요일에야 새 팀 동료들과 합류했고, 레인저스 데뷔전을 치르기 전 단 한 번의 훈련 세션만 소화했다. 하지만 매키니스는 그가 그만한 가치가 있을 거라고 확신했다. 왜냐하면 그는 팀에 완전히 새로운 차원을 더해주기 때문이다'고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com