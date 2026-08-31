아쉽게 놓친 도움! '낭랑 18세' 김예건, 유럽 데뷔전부터 '강렬한 임팩트'...단 11분 뛰고 키패스+쐐기골 기점+평점 6.4점 '맹활약'

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

출처=츠르베나 즈베즈다 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 박찬준 기자]물건은 물건이다.

'세르비아 명가' 츠르베나 즈베즈다로 이적한 '낭랑 18세' 김예건이 데뷔전부터 맹활약을 펼쳤다. 김예건은 31일(한국시각) 세르비아 우브의 드라간 자이치 스타디움에서 열린 제문과의 2026~2027시즌 세르비아 수페르리가 7라운드 원정 경기에서 후반 교체투입됐다. 즈베즈다는 김예건의 활약 속 2대0 승리를 거뒀다.

김예건의 즈베즈다 데뷔전이었다. 김예건은 25일 즈베즈다 이적을 확정했다. 즈베즈다는 공식 채널을 통해 '김예건과 5년 계약을 맺고, 등번호는 19번을 부여했다'고 소개했다. 김예건은 구단을 통해 "레드스타(즈베즈다 애칭)에 입단하게 되어 정말 영광이고, 세르비아 최고의 클럽에 합류하게 되어 기쁘다. 레드스타는 대화를 나누면서 가장 좋은 인상을 받은 클럽이다. 나를 진심으로 원한다는 느낌을 받았고, 레드스타의 플레이 스타일이 나와 가장 잘 맞을 것 같다고 생각했다"라고 입단 소감을 밝혔다.

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출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

김예건은 전북 현대를 떠나 즈베즈다에 입단하는 과정에서 현 즈베즈다 핵심 풀백이자 한국 축구대표팀 간판인 설영우와 대화를 나눴다고 설명했다. 김예건은 "설영우는 즈베즈다가 정말 좋은 팀이고, 플레이스타일이 나와 가장 잘 맞을 거라고 추천해줬다"며 "나는 즈베즈다가 그간 많은 트로피를 들어올리고, 큰 성공을 거둔 훌륭한 클럽이라는 걸 알고 있었다"라고 말했다.

이어 팬들을 향해 "이렇게 큰 클럽에 입단하게 되어 정말 영광이다. 팬분들이 나를 믿어주고 응원해주는 만큼 나도 경기장에서 최선을 다해 보답하겠다. 최고의 모습을 보여드리겠다"라고 다짐했다.

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김예건은 이번 여름이적시장에서 다양한 리그와 클럽의 관심을 한 몸에 받았다. 잉글랜드의 맨시티, 스페인의 바르셀로나 등 '빅클럽'들이 손을 내밀었다. 이름값만 들어도 혹할 수 있는 매력적인 구단이다. 하지만 나이답지 않게 냉정하게 현실을 바라봤다. 당장 맨시티, 바르셀로나에 입단한들 1군에서 뛴다는 보장은 없었다.

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출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

더구나 두 구단은 1군이 아니라 유스팀 우선 합류를 제안한 것으로 알려졌다. 기존 유스 선수들과 경쟁이 불가피하다는 의미였고, 흔히 말하는 '임대 뺑뺑이'를 돌 가능성도 높았다. 김예건에 앞서 유럽에 진출한 양민혁(20·베스테를로)은 2024년 강원에서 센세이셔널한 활약을 펼친 후 손흥민(LA FC)이 몸담은 토트넘으로 다이렉트 진출해 화제를 모았다. 하지만 지난 2년간 토트넘에서 자리를 잡지 못했다. 윤도영(20·마그데부르크)도 비슷한 케이스다. 박승수(19·뉴캐슬)는 지난 한 시즌 동안 U-21팀에서 뛰었다.

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김예건은 리그 레벨이 상대적으로 낮더라도 1군에서 직접 경쟁할 수 있는 환경을 원했다. 지난달 전북에서 프로 데뷔해 '현대가 더비'에서 골을 터뜨리는 등 활약이 계속될수록 김예건을 원하는 팀들의 숫자가 늘었다. 그중 가장 적극적이었던 팀이 바로 즈베즈다였다. 대한민국 국가대표 황인범(포르투) 설영우 영입으로 '한국인 효과'를 톡톡히 본 즈베즈다는 잠재력이 풍부한 김예건 영입에 심혈을 기울였다.

사진제공=한국프로축구연맹

마르코 마린 즈베즈다 단장이 직접 김예건과 연락해 '즉시 1군 활용 계획'에 대해 설명했을 정도다. 단순히 유망주로 여기지 않고 더 큰 선수가 되기 위한 성장의 토대를 마련해주겠다는 의사를 내비쳤다.

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즈베즈다의 기대에 맞게 김예건은 입단 일주일도 되지 않아 빠르게 데뷔전을 치렀다. 벤치에서 대기하던 김예건은 1-0으로 앞선 후반 34분 디미트리예 사리치 대신 투입돼 그라운드를 밟았다. 김예건은 투입되자마자 결정적 기회를 만들었다.

후반 36분 왼쪽 측면에서 볼을 이어받은 김예건은 수비수를 앞에 두고 페널티지역 왼쪽으로 파고든 뒤 정확한 컷백을 내줬다. 볼을 이어받은 마테이 가스타로프가 페널티지역 정면 부근에서 오른발 슈팅을 시도했다. 하지만 슈팅은 제문 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔다. 김예건의 도움 기회도 살아났다.

사진제공=한국프로축구연맹

김예건은 추가시간 추가 골의 기점 역할을 했다. 김예건은 후반 추가시간 역습 상황에서 페널티지역 오른쪽으로 파고들며 볼을 잡은 뒤 왼발 크로스를 올렸다. 아쉽게 볼은 상대 수비수를 맞고 굴절됐지만, 미르코 이바니치가 잡아 페널티아크 왼쪽에서 오른발 터닝 슈팅으로 득점에 성공했다. 2대0 승리에 쐐기를 박는 골이었다.

김예건은 11분 동안 그라운드를 누볐지만 10차례 터치와 1차례 키패스를 작성하는 맹활약을 펼쳤다. 김예건은 소파스코어로부터 평점 6.4를 받았다. 비록 공격포인트를 기록했지만, 자신의 재능이 유럽에서도 통한다는 것을 알리는 만점 데뷔전이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com