'18살 맞아?' 여태껏 이런 유럽파는 없었다, '황→설' 바통 이어받은 K-유스 '김'예건, 유럽 데뷔전서 '0.9골 기점 패스+당돌한 플레이' 눈도장

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]황(인범), 설(설영우) 다음은 김(예건)이다.

18세 축구신동 김예건(츠르베나 즈베즈다)이 꿈에 그리던 유럽 무대 데뷔전을 성공적으로 치렀다. 유럽에서 성장해 18세 전후로 데뷔한 대한민국 캡틴 손흥민(LA FC), 천재 플레이메이커 이강인(아틀레티코 마드리드)과 달리 국내 무대에서 데뷔해 어린 나이에 유럽에 진출한 선수란 점에서 의미를 부여할 수 있는 '11분'이었다.

김예건은 이달 전북 현대에서 세르비아 명문 즈베즈다로 이적한지 단 6일만에 즈베즈다의 19번 유니폼을 입고 유럽 무대에 섰다. 31일(한국시각) 세르비아 우브의 드라간 자이치 스타디움에서 열린 제문과의 2026-2027 세르비아 수페르리가 7라운드 원정경기에서 후반 12분 미르코 이바니치의 선제골로 1-0 리드한 후반 34분 디미트리에 사리치와 교체돼 그라운드를 밟았다. 왼쪽 측면 공격수로 투입된 김예건은 경기 종료 전까지 양 측면을 활발히 누볐다.

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출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

김예건은 투입 2분 만인 36분 상대 진영 왼쪽 깊숙한 지점에서 공을 잡아 제문 풀백 사샤 크네제비치를 앞에 두고 발바닥을 이용해 공을 엔드라인 쪽으로 몰고 갔다. 헛다리 짚기도 선보였다. 방향을 읽힌 김예건은 당황하지 않고 순간적인 턴 동작으로 크네제비치를 따돌린 후 옆에 있는 미드필더 마테이 가스타로프에게 패스를 내줬다. 공을 잡은 가스타로프가 골문 우측 구석을 노리고 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 아쉽게도 몸을 날린 상대 골키퍼 선방에 막히며 무위에 그쳤다.

유럽 무대 첫 공격포인트 기회를 아쉽게 날린 김예건은 포기하지 않고 기어이 팀에 추가골을 선물했다. 후반 추가시간 2분, 김예건은 상대 진영 가운데 지점에서 우측 빈 공간을 향해 빠르게 달렸다. 타이밍 맞게 패스를 건네받은 김예건은 공을 한번 접은 후 문전으로 왼발 크로스를 찔렀다. 공은 바로 앞에 있던 수비수 발에 맞고 굴절돼 원하는 방향으로 나아가지 않았다. 하지만 뒤로 흐른 공을 잡은 모하메드 아부 파니가 잡아 예리한 오른발 슈팅으로 추가골을 갈랐다. 즈베즈다는 이 골로 2대0 승리하며 개막 후 리그 5전 전승, 100% 승률을 유지했다. 두 경기를 더 치른 보이보다나와 승점 15점 동률을 이뤘으나, 득실차에서 6골 앞서 선두를 탈환했다.

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김예건은 11분 동안 볼터치 10회, 키패스 1개, 태클 1개, 지상경합 성공 1개 등을 기록했다. 슈팅은 없었다. 평점은 6.4점(소파스코어). 그는 경기 후 구단과 인터뷰에서 "꿈꾸던 유럽 무대 첫 경기였다. 기분이 너무 좋다. 이 유니폼을 입고 뛰는 것을 영광이라고 생각한다. 많은 팬이 오셔서 열광적으로 응원을 해줬는데, 이겨서 정말 좋다"라고 소감을 말했다.

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출처=츠르베나 즈베즈다 홈페이지 캡쳐

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

즈베즈다는 2023년 황인범(포르투)이 입단한 이후 3년째 한국 선수와 인연을 이어가고 있다. 2023~2024시즌 세르비아 리그 올해의 선수를 수상한 황인범은 1년만에 페예노르트로 이적하며 팀을 떠났지만, 풀백 설영우(아우크스부르크)가 바통을 이어받아 2년간 최고의 활약을 펼쳤다. 설영우는 즈베즈다에서 뛴 활약을 인정받아 유럽 빅리그인 아우크스부르크로 이적해 같은 날 샬케를 상대로 데뷔전을 치렀다. 교체 출전 후 첫 터치로 도움을 기록하며 3대0 대승을 이끌었다.

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김예건은 "여기엔 황인범, 설영우가 뛰었다. 내가 3번째(한국인 선수)인데, 팀에 도움이 될 수 있었으면 좋겠다. 우승을 많이 하고 싶다"라고 말했다.

유럽 축구의 맛을 본 김예건은 곧바로 다음 경기를 준비한다. 즈베즈다는 다음달 7일 홈에서 '영원한 라이벌' 파르티잔과 맞대결을 펼친다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com