'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 국가대표 스트라이커, 마침내 빅리그 입성...HERE WE GO 확인 완료, "릴 이적 완료, 메디컬 테스트 예정"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]우에다 아야세가 빅리그로 이적할 예정이다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 31일(한국시각) '릴이 페예노르트에서 우에다를 영입하기 위한 계약을 완료하고 서류를 교환했다. 이적료는 1500만 유로 규모다. 월요일 메디컬 테스트가 예정됐다'고 보도했다.

프랑스의 레퀴프도 '릴이 우에다 영입을 마무리했다. 구단은 믿고 맡길 수 있는 스트라이커를 확보하고 싶어했다. 1500만 유로라는 저렴한 가격에 우에다를 영입한 것은 일본 국가대표 스트라이커인 그가 지난 시즌 에레디비시 득점왕을 차지했던 점을 고려하면 상당한 성과로 볼 수 있다'고 전했다.

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2019년 가시마 앤틀러스에서 프로에 데뷔한 우에다는 J리그를 대표하는 골잡이로 활약하던 2022년 세르클로 브뤼허로 이적하며 유럽 무대에 데뷔했다. 유럽에서의 첫 시즌임에도 불구하고 당시 공식전 42경기에서 23골을 몰아넣은 우에다는 곧바로 다음 시즌은 2023~2024시즌 페예노르트 유니폼을 입었다.

페예노르트에서는 적응 기간이 필요했다. 지난 두 시즌 동안 68경기에서 14골에 그쳤던 우에다는 올 시즌 기량을 맘껏 뽐냈다. 우에다는 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시에서 25골을 넣으며 득점왕을 차지했다. 일본인이 유럽 주요 리그에서 득점왕이 된 건 2022~2023시즌에 셀틱에서 27골을 터트린 후루하시 교고 이후 처음이다. 손흥민 이후 유럽에서 가장 뜨거운 아시아 골잡이임은 분명하다. 일본 대표팀에서도 핵심 전력으로 꼽힌다.

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지난 2026년 북중미월드컵에서도 좋은 평가를 받았다. 영국 스카이 스포츠는 우에다를 향한 극찬을 쏟아냈다. 매체는 '일본은 적어도 겉으로 보기에는 슈퍼스타들로 가득한 팀은 아니다. 하지만 이번 경기에서 우에다가 보여준 결정력은 엘링 홀란과 해리 케인 같은 세계 정상급 공격수들과 견줄 만했다'며 '2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 득점왕에 오른 페예노르트 공격수 우에다는 그야말로 막을 수 없는 활약을 펼쳤다. 클럽 경력 최고의 퍼포먼스를 세계 무대에서도 유감없이 보여줬다'고 극찬했다.

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활약에도 불구하고 당초 빅리그 이적설이 잠잠했던 우에다는 릴의 구애를 받으며, 데뷔 이후 처음으로 빅리그에 합류할 수 있을 것으로 보인다. 릴에서 활약을 이어간다면 향후 빅클럽 합류까지도 기대해볼 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com