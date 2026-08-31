'제2의 박지성' 국가대표 미드필더 홍현석, 끝내 찬밥 신세 탈출한다...獨 2부 헤르타 베를린 '러브콜', "이적 원하고 있어"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]국가대표 미드필더 홍현석이 활약을 위해 이적할 가능성에 제기됐다.

독일의 빌트는 30일(한국시각) '국가대표 선수 두 명이 헤르타 베를린에 즉시 합류하기를 원한다'고 보도했다.

빌트는 '헤르타 베를린은 두 명의 선수를 추가로 영입할 예정이다. 마인츠의 홍현석과 스웨덴 국가대표인 구스타프 닐손이다. 두 선수가 영입 희망 순위 최상단에 있다. 두 선수 모두 다른 제안에도 불구하고 헤르타 베를린으로 이적하고 싶어 한다. 이제 구단은 두 선수의 계약을 마무리해야 한다'고 전했다.

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사진=홍현석 SNS 캡처

홍현석은 2026~2027시즌 개막에도 불구하고 팀에서 좀처럼 미래가 보이지 않는 상황이었다. 2024년 헨트를 떠나 마인츠에 입단한 홍현석은 극적인 빅리그행으로 큰 기대를 받았다. 하지만 마인츠행은 홍현석에게 긍정적인 결과로 이어지지 못했다. 주전 경쟁 어려움을 겪었다. 교체로 주로 출전했지만 출전 시간은 겨우 15분 남짓. 홍현석의 장점을 보여주기엔 시간이 너무 짧았다. 마인츠에서 존재감을 발휘하지 못하면서 이적을 고려했다.

2025~2026시즌을 앞두고 프랑스 낭트로 임대를 떠난 홍현석은 줄곧 경쟁으로 어려운 나날을 보냈다. 시즌 초반 기회를 잡기도 했지만, 주전 경쟁은 계속 험난했다. 곧바로 자리에서 밀려나며 반 시즌 만에 임대 계약을 해지했다. 마인츠로 돌아가도 자리가 없었던 홍현석에게 친정팀 헨트의 제안을 받아 다시 반등의 기회를 노렸다. 임대를 통해 커리어 최고의 모습을 보였던 곳으로 돌아갔다. 다만 헨트에서도 상황은 달라지지 않으며 올여름 거취가 관심을 받았다.

사진=대한축구협회

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헤르타 베를린은 독일 수도 베를린을 연고로 하며, 2022~2023시즌 강등 이후 2부 리그에서 승격을 노리는 상황이다. 감독이 보강을 원하는 상황이기에 홍현석으로서는 주전으로 도약할 기회를 잡을 좋은 경쟁 환경이 될 수 있다. 독일의 스포르트는 '미드필드에서 여러 포지션을 소화할 수 있는 홍현석은 헤르타에 전술적인 유연함을 추가할 수 있는 선수다'고 평가했다.

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홍현석에게는 이번 헤르타 이적 이후가 중요할 수밖에 없다. 이미 대표팀과 멀어지며 다시 반등이 시급한 상황이다. 2023년 A대표팀에서 모습을 드러낸 이후 꾸준히 명단에 올랐지만, 부진과 함께 1년 넘게 대표팀 합류와 멀어졌다. 헤르타 이적이 반등의 발판이 되어야 하는 처지다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com