이강인 선발 데뷔전 다 망치고, 훈련까지 불참했는데...바르샤 이적 소원 망했다! 알바레스, HERE WE GO "제주스 영입 합의 완료"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]훌리안 알바레스의 바르셀로나 이적은 더 어려워졌다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 30일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '바르셀로나가 아스널로부터 가브리엘 제주스 영입에 합의했다'고 보도했다.

로마노는 '월요일에 메디컬 테스트가 진행될 예정이며, 아스널은 완전 이적을 위한 총액 1000만 유로를 받게 될 예정이다. 제주스는 아스널의 승인과 함께 메디컬 테스트를 위해 이동한다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

당초 바르셀로나의 이적시장 공격수 영입 후보는 알바레스였다. 알바레스는 공개적으로 바르셀로나 이적을 원한다고 밝힐 정도로 적극적으로 움직였다. 하지만 아틀레티코 마드리드는 단호했다. 리그 내 이적 대신 알바레스의 해외 이적만을 원했다. 결국 이적시장 막판까지 오며 알바레스의 바르셀로나행 가능성은 점점 떨어지고 있다.

알바레스를 둘러싼 분위기는 더 험악해지고 있다. 이강인의 선발 데뷔전 당시 알바레스를 향한 야유가 경기장을 가득 채웠다. 스페인의 인포바에는 '알바레스가 비야레알과의 경기에서 아틀레티코 마드리드 팬들로부터 받은 귀청이 터질 듯한 휘파람 소리'라며 당시 상황을 묘사했다. 인포바에는 '팬들은 구단과의 갈등이 계속되고 있는 알바레스를 향해 야유를 퍼부었다. 선수가 경기장에 들어설 때도 같은 상황이 반복됐다'고 설명했다.

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이런 상황에서 당초 알바레스 영입 의지를 유지하겠다던 바르셀로나는 갑작스러운 공격수 영입을 단행했다. 주인공은 제주스였다. 제주스는 2022년 맨체스터 시티에서 아스널로 이적했다. 이후 아스널에서 123경기에 출전해 32골과 22도움을 기록했다. 데뷔 시즌 활약은 준수했으나, 이후 매 시즌 부상과 부진이 겹치며 고전을 면치 못했다. 올 시즌 아스널의 골칫거리였지만, 바르셀로나가 원하며 이적이 성사됐다.

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바르셀로나가 제주스까지 데려오며 알바레스의 바르셀로나행 가능성은 더 떨어지게 됐다. 사실상 잔류와 아스널 이적 외에는 선택지가 없는 상황, 알바레스가 이강인의 옆에서 계속 활약하는 길을 택할지, 끝내 이적을 택할지도 문이 닫힐 때까지 계속 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com