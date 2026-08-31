[오피셜]"돌아온 그는 정말 환상적이다" '임대 우등생' 래시포드 선발 출전시킨 맨체스터 유나이티드 캐릭 감독의 구애, 아스널이 영입 검토하자 "우리 팀에 큰 힘이 된다"

Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates with Manchester United's Marcus Rashford after scoring his side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Ipswich Town in Manchester, England, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Ipswich Town - Old Trafford, Manchester, Britain - August 30, 2026 Manchester United's Marcus Rashford in action with Ipswich Town's Dara O'Shea and Abdul Fatawu REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's English head coach Michael Carrick applauds at the end of the English Premier League football match between Manchester United and Ipswich Town at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"그는 우리 팀에 큰 힘이 된다."

'임대 우등생' 마커스 래시포드가 원 소속 클럽 맨체스터 유나이티드 경기에 모처럼 선발 출전했다. 그를 중용하고 싶어하는 맨유 사령탑 마이클 캐릭 감독은 래시포드가 팀에 큰 영향을 미칠 것이라고 확신했다. 그런데 EPL 디펜딩 챔피언 아스널이 래시포드 영입을 추진하고 있다고 한다. 아스널은 브라질 국가대표 윙어 가브리엘 마르티넬리 이적을 대비하는 차원에서 래시포드 영입을 검토 중이라고 한다.

epa13200612 Marcus Rashford of Manchester United in action against Dara O?Shea of Ipswich during the English Premier League match Manchester United against Ipswich Town, in Manchester, Britain, 30 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

래시포드가 선발 출전한 맨유가 31일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 승격팀 입스위치와의 2026~2027시즌 프리미어리그 2라운드 홈경기서 5대2 대승을 거뒀다. 래시포드는 캐릭의 전임자인 루벤 아모림 감독 밑에서 입지를 잃고 임대를 떠났다. 애스턴 빌라에서 반 시즌을 보냈고, 지난 시즌은 FC바르셀로나에서 통으로 보냈다. 그는 바르셀로나에서 총 14골을 터트리며 라리가 2연패에 큰 기여를 했다. 하지만 바르셀로나는 만 28세인 래시포드를 완전 영입하지 않았다. 대신 잉글랜드 국가대표 영건 앤서니 고든을 뉴캐슬 유나이티드에서 사왔다. 결국 래시포드는 북중미월드컵에서 잉글랜드 대표로 참가했다가 프리시즌에 맨유 캠프에 합류했다.

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래시포드는 지난 주말 헐 시티와의 개막전(0대2 패) 때 조커로 들어갔다. 맨유는 허망하게 2골차 완패를 당했다. 캐릭 감독은 입스위치와의 두 번재 경기에서 변화를 추구했다. 경기력을 개선하기 위한 노력이었다. 맨유는 입스위치로 상대로 주장 브루노 페르난데스가 3골-1도움의 원맨쇼를 펼친 끝에 역전승했다. 래시포드는 선발 출전해 80분을 뛰었다.

epa13201111 Manchester United manager Michael Carrick gestures during the English Premier League match Manchester United against Ipswich Town, in Manchester, Britain, 30 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

캐릭 감독은 승리한 후 기자회견에서 "래시포드가 우리 팀에 힘을 보태준 것은 분명하다"라며 "그가 우리 팀과 자신을 위해 이곳에 있을 기회를 얻은 것을 최우선으로 활용하고 있다. 그는 맨유 유스 출신 이다. 지금 이곳에서 뛰며 성공하고 승리하는 꿈을 실현하고 있다"고 말했다고 AFP통신이 전했다. 또 그는 "이 클럽에서는 돌아오는 선수도 있고, 떠날 예정이었다가 떠나지 않는 선수도 늘 존재한다. 중요한 것은 언제나 그다음 행동과 어떠한 의도를 가지고 있느냐"라며 "복귀한 이후로 그는 정말 환상적인 모습을 보여주었다. 오늘 우리 팀의 일원으로 경기장에 선 그의 모습을 보게 돼 매우 기뻤다"고 말했다.

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캐릭은 승리 일등공신인 페르난데스에 대해 "그는 이제 다른 선수들에게 노하우를 전달하고 나아갈 길을 제시하며 솔선수범할 수 있는 많은 경험을 갖추었다"라며 "때로는 특정 선수들에게 색다른 무언가를 기대하곤 하는데, 페르난데스는 그것을 특히 잘 해냈다. 그는 팀에 많은 것을 제공한다"고 평가했다.

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Manchester United's Marcus Rashford, left, challenges for the ball with Ipswich Town's Julio Enciso during the English Premier League soccer match between Manchester United and Ipswich Town in Manchester, England, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

캐릭은 지난 2025~2026시즌 하반기 감독대행으로서 성공했다. 맨유를 프리미어리그 3위로 끌어올린 후 정식 사령탑에 취임했다. 첫 경기서 헐 시티에 완패를 당하면 불안하게 출발했지만 홈에서 입스위치를 대파해 분위기를 전환했다. 캐릭 감독은 "(헐 시티전 패배를 잊고 승리한 것이) 오늘 얻은 가장 큰 성과이다. 눈에 띄는 장면도 많았고 팀 경기력도 좋았지만, 오늘 우리가 진정으로 의지했던 것은 바로 정신력이었다"고 말했다.

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맨유의 다음 일정은 9월 6일 에버턴과의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com