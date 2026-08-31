"EPL 역사상 최악의 미스" 20개월 만에 맨유 선발! 래시포드 '도둑맞은 AS', 음뵈모 '빈 골문' 1m 앞에서 크로스바 강타 '황당' 무릎슛

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[스포츠조선 김성원 기자]돌아온 마커스 래시포드가 20개월 만에 맨유 유니폼을 입고 선발 출격했다.

래시포드는 31일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 입스위치 타운과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드에서 선발로 홈팬들과 다시 만났다. 맨유 선수로 EPL 마지막 선발 출전은 2024년 12월 1일 에버턴전이었다.

맨유는 22일 1라운드에서 헐 시티에 0대2로 충격패를 당했다. 한 라운드 만에 반전에 성공했다. 맨유는 주장 브루노 페르난데스의 해트트릭을 앞세워 5대2로 승리했다.

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출발은 위기였다. 전반 29분 레이프 데이비스에게 선제골을 허용하며 헐 시티전의 악몽이 이어졌다. 전반 40분 반전이 시작됐다. 페르난데스가 선봉에 섰다. 그는 마테우스 쿠냐의 패스를 받아 승부를 원점으로 돌리는 동점골을 터트렸다.

맨유는 후반 파상공세를 펼쳤다. 두 번째 골은 입스위치의 자책골이었다. 후반 11분 해리 매과이어가 슈팅이 야코프 그리브스의 몸에 맞고 굴절돼 골대 안으로 들어갔다. 페르난데스는 후반 16분에 이어 23분 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다.

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또 후반 37분 브라이언 음뵈모의 다섯 번째 골을 도왔다. 입스위치는 후반 추가시간 한 골을 만회했지만 승부의 추는 이미 기운 뒤였다. 맨유가 EPL에서 5골을 터트린 건 2021년 8월 리즈전 이후 5년 만이다.

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래시포드는 공격포인트 없이 후반 35분 교체됐다. 다만 도둑맞은 어시스트는 있었다. 래시포드는 1-1 상황인 후반 7분 넘어지며 음뵈모에게 골과 다름없는 크로스를 했다.

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골문이 비었다. 하지만 음뵈모가 골문 1m 앞에서 시도한 '무릎 슛'은 크로스바를 강타했다. 래시포드는 무난한 활약을 펼쳤다. 영국의 'BBC'는 래시포드에게 평점 7점을 부여하며 '2024년 12월 이후 맨유에서 첫 리그 선발 출전. 공을 자주 소유하며 상대 수비를 향해 돌파를 시도했다. 음뵈모에게 득점 기회를 만들어주기도 했다'고 평가했다.

음뵈모는 팬들의 '질타'를 받았다. 영국의 '더선'은 '음뵈모는 골문 바로 앞에서 결정적인 찬스를 허공으로 날려 '시즌 최고의 기회를 놓쳤다'는 비난을 받았다'고 보도했다.

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팬들은 '이번 시즌 최악의 실수다', '음뵈모의 최악 미스는 앞으로도 깨지지 않을 거야', '프리미어리그 역사상 내가 본 최악의 미스 중 하나'라고 볼멘 반응을 토해냈다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com