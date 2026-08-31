'韓 분데스리거' 홍현석 2부리거로 신분 하락 "헤르타 베를린 이적 원해"…영입 리스트 최상단→마인츠에서는 미래 없어

21일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 태국의 경기, 홍현석이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.03.21/

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 분데스리가 마인츠의 홍현석이 2부리그로 내려갈 가능성이 나온다. 헤르타 베를린으로 이적할 것이란 전망이다.

독일 빌트는 30일(한국시각) '헤르타 베를린은 15명의 선수를 내보내고 3명을 영입했다'면서도 '하지만 이게 끝은 아니다. 두 명의 보강 선수가 추가로 베를린에 합류하기를 원하고 있고, 구단도 이를 원한다'고 보도했다.

헤르타 베를린은 이번 시즌 2부리그에서 3전 전승을 거두며 놀라운 출발을 보이고 있다. 상위권을 유지하면서 다음 시즌 분데스리가 승격을 목표로한다.

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슈테판 라이트르 헤르타 베를린 감독의 생각도 같다. 앞서 그는 인터뷰를 통해 "우리는 아직 뭔가를 더 해야하고, 우선순위는 공격수다"면서도 "어쩌면 다른 포지션에서도 우리 팀에 잘 어울리는 선수가 한 명 더 있을 수 있다"고 전했다.

남자 축구대표팀이 1일 오후 중국 항저우 황룽스포츠센터에서 항저우아시안게임 중국과 8강 경기를 펼쳤다. 전반 홍현석이 선취골을 기록했다. 동료들과 함께 기뻐하는 홍현석. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.01/

빌트는 헤르타 베를린이 원하는 두 명의 선수로 미드필더 홍현석과 스웨덴 국가대표 공격수 구스타프 닐손을 지목했다. 두 선수는 헤르타 베를린의 영입 희망 리스트 최상단에 올라 있는 것으로 알려졌다.

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매체는 '두 선수 모두 여러 구단으로부터 영입 제안을 받았지만, 이제 헤르타 베를린을 선택했다'며 '두 영입을 실제 성사시키는 것은 헤르타 베를린 수뇌부의 몫이다. 결코 쉬운 과제는 아니다'고 주장했다.

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홍현석은 마인츠와 오는 2028년까지 계약돼 있지만, 출전 기회를 얻을 가능성이 없다. 구단은 그가 팀을 떠나는 것을 허용할 수 있다. 활동량이 뛰어난 홍현석이 합류한다면, 헤르타 베를린은 원하던 빠른 공수 전환 축구를 구사할 수 있게 된다. 이적시장 마감까지 시간이 얼마 남지 않은 가운데 홍현석이 출전 기회를 보장 받을 수 있는 헤르타 베를린으로 떠날 수 있을 지 기대를 모은다. 마인츠에 잔류한다면 이번 시즌도 전망은 어둡다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com