"반갑다, 인범아!" 월드컵서 격돌했던 공격수 1년 6개월만에 운명처럼 재회, '이미 포르투갈 도착'→선임대 후영입 조건 영입

출처=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 간판 미드필더 황인범(30·FC포르투)이 멕시코 공격수 산티아고 히메네스(25·AC밀란)와 1년여만에 소속팀에서 운명처럼 재회한다.

포르투갈 매체 '아 볼라'는 30일(한국시각), "히메네스가 30일 밤 밀라노에서 출발해 전용기를 타고 포르투갈 공항에 도착했다"며 "히메네스는 31일 에스티다우 두 드라강에서 메디컬 테스트를 받을 예정이다. 이것은 내일 진행할 공식 발표 전 마지막 절차"라고 보도했다.

이 매체는 "양 구단간 계약에 따라 히메네스는 한 시즌 임대되며, 포르투는 1800만유로(약 286억원)에 200만유로(약 31억원)의 보너스를 더한 완전영입 옵션을 보유하게 된다. 이것은 밀란이 목표로 세운 총 이적료 2000만유로(약 318억원)에 부합한다"라고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

'아 볼라'는 "계약 조항은 의무적으로 발동될 수 있다. 히메네스가 특정 개인 옵션(주로 출전 시간)을 달성한다면, 포르투 경영진은 밀란에 대한 완전 영입 옵션을 행사해야 할 의무가 있다"라고 밝혔다.

히메네스는 이번 이적으로 황인범과 재회한다. 히메네스는 2022년 7월부터 2025년 2월까지 페예노르트에서 뛰었다. 2024년 9월, 츠르베나 즈베즈다에서 페예노르트로 이적한 황인범과 5개월 남짓 호흡을 맞췄다.

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황인범은 지난 6월 멕시코 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 맞대결을 앞두고 히메네스와 인연에 대해 "오랜시간 함께하지 못해 아쉬웠다. 그는 좋은 스트라이커였다"며 "경기에 같이 출전한다면 함께 좋은 모습을 보였으면 한다"라고 말했다.

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황인범은 지난달 페예노르트에서 이적료 450만유로에 포르투로 이적해 컵대회 포함 4경기에 출전 중이다. 지난 18일 리오 아브와의 경기에선 보르하 사인츠의 추가골을 어시스트하며 2대0 승리를 이끌었다.

EPA연합뉴스

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포르투는 황인범, 빅토르 프롤홀트, 가브리 베이가, 파블로 로사리오 등을 앞세운 미드필더진과 달리 최전방 공격진에 무게감이 떨어진다는 지적이 있었다. 히메네스는 AC밀란에서 부상으로 기대를 충족하지 못했지만, 2023~2024시즌 네덜란드에레디비시에서 23골을 폭발할 정도로 득점력을 장착한 공격수로 평가받는다. 1m85 당당한 체구에 왼발 킥이 일품이다. 황인범과 이미 호흡을 맞춘 바 있어 최고의 '케미'를 뽐낼 것으로 기대된다.

히메네스가 즉시 팀 전력에 보탬이 될지는 미지수다. 히메네스는 지난해 10월 발목 부상으로 수술대에 올랐다. 시즌 중인 지난 3월 부상을 털고 복귀해 월드컵까지 어렵사리 출전했다. 하지만 올 시즌 루벤 아모림 감독 체제에서 전력 외 선수로 분류되어 새 둥지를 물색했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com