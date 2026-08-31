韓 축구 대형 악재! '국가대표 공격수' 오현규, 끝내 EPL 관심 받지 못했나...승격팀 헐시티, 새 공격수 영입 임박 HERE WE GO "구두 합의 완료"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격 구단인 헐시티가 새 공격수 영입을 앞뒀다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 31일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '헐시티가 로바니오 바즈 영입에 구두 합의했다'고 보도했다.

로마노는 '바즈는 AS로마에서 200만 유로의 임대료와 3000만 유로 우선 영입권 조항을 통해 이적이 승인됐다. 헐시티가 24시간 내에 영입을 완료할 계획이다'고 전했다.

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19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 판정에 항의하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

헐시티는 2025~2026시즌 EPL 승격을 확정하며, 올 시즌부터 EPL에서 경쟁을 이어가고 있다. 챔피언십(2부)과 EPL의 적지 않은 격차를 고려하면 1부에서 경쟁을 이어가기 위해 영입은 필수적이다. 적극적으로 선수 수급에 나섰다. 잭 버틀란드, 맷 타켓, 모리타 히데마사, 콘스탄티노스 촐라키스, 조 겔헐트 등 다양한 포지션에 선수를 추가하며 전력을 구축했다.

최전방도 보강 포인트였다. 후보로 한때 오현규가 거론되기도 했다. 튀르키예의 이글미디어는 '오현규가 이적시장에서 주목받고 있다. 오현규는 잉글랜드 EPL 구단인 헐시티의 관심을 끌었다. 헐시티가 다음 시즌 스쿼드 구성을 위해 오현규의 현재 상황, 경기 데이터, 계약 조건 등을 면밀히 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 헐시티 스카우팅팀은 오현규에 대한 상세 보고서를 작성한 것으로 전해졌다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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오현규는 2025~2026시즌 겨울 이적시장을 통해 베식타스에 합류하며 반전을 만들었다. 후반기를 16경기 8골 2도움의 뛰어난 성적으로 마쳤다. 베식타스에서의 활약과 함께 맨유, 토트넘 등의 관심이 언급되는 등 오현규의 주가도 치솟았다. 헐시티의 관심도 충분히 가능성이 있었다.

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하지만 헐시티는 오현규 대신 빅리그에서 확인된 자원을 데려오는 방향을 택했다. 프랑스 출신의 바즈 영입에 가까워졌다. 바즈는 마르세유에서 유스 시절을 보냈고, 이후 마르세유 소속으로 유럽 빅리그 데뷔까지 성공했다. 2026년 1월에는 로마로 이적하며 빅리그 경력을 이어갔다. 폭발적인 속도와 탄탄한 피지컬을 갖춘 스트라이커이기에 득점력에 대한 잠재력이 높다는 평가다.

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헐시티가 바즈 영입에 가까워지며, 올여름 오현규의 이적 가능성은 더 줄어들게 됐다. 두샨 블라호비치에게 주전 자리도 밀릴 가능성이 큰 처지, 오현규의 2026~2027시즌 상황이 어떻게 흘러갈지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com