'韓 축구 절망' 앙민혁한테는 대체 왜 그랬나...토트넘, 특급 유망주 대형 임대 계약 성공→'국대 MF' 황인범과 한솥밥

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 대형 유망주 임대 이적을 성사시켰다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 31일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '포르투가 토트넘에서 소우자 임대 영입에 합의했다'고 보도했다.

로마노는 '2027년 6월까지 임대 이적이며, 소우자는 토트넘의 허가를 받아 오늘 포르투에 도착할 예정이다. 급여는 포르투에서 부담하며 내년 6월 토트넘으로 복귀한다'고 전했다.

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사진=파브리치오 로마노 SNS 캡처

소우자는 2006년생 수비수로서 브라질 명문 산투에서 성장해 프로 데뷔 후 토트넘으로 이적했다. 어린 나이에도 불구하고 왼쪽 풀백과 윙백, 측면 미드필더까지 소화할 수 있는 다재다능함을 선보였으며, 전진성과 공격적인 움직임, 압박을 통한 수비 등이 강점인 선수다. 이미 기대를 받으며 2025~2026시즌 토트넘 소속으로 1군 무대에도 4경기나 출전한 자원이다.

소우자는 포르투 임대로 높은 수준의 무대에서 성장 기회를 갖게 됐다. 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 측면 자원으로 곧바로 자리를 잡기 어려웠고, 포르투가 관심을 보이며 임대 이적이 성사됐다. 소우자로서는 좋은 여건이다. 유럽 최고 수준의 리그는 아니지만, 5대 리그 바로 아래 수준에서 활약할 수 있다. 또한 포르투는 유럽챔피언스리그(UCL)에 나서는 팀, 여건도 탁월하다. 올여름 포르투 유니폼을 입은 황인범과 한솥밥을 먹게 됐다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

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토트넘이 소우자 등을 매력적인 행선지로 임대 시킨 이번 임대 이적 등을 고려하면, 지난 시즌 양민혁에 대한 대처가 더 아쉬움이 남을 수밖에 없다. 한국 축구를 대표할 것이라 기대를 모았던 유망주 양민혁은 토트넘 이적 이후 고전을 면치 못하고 있다. 임대 계획이 꼬이며 성장에 제동이 걸렸다. 2025~2026시즌 당시 포츠머스에서 독보적인 활약은 아니었으나, 꾸준히 기회를 받으며 성장 중이었다. 하지만 겨울 이적시장에서 코번트리 시티로 재임대를 떠난 것이 패착이었다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리 임대를 떠난 양민혁은 이후 3경기 출전에 그치며 후반기를 완전히 날리고 말았다. 전형적인 임대 선택의 실패 사례로 남게 됐다.

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양민혁은 올 시즌은 잉글랜드를 벗어나 벨기에로 떠났다. 베스테를로 임대로 다시금 반등의 기회를 노릴 예정이다. 양민혁은 베르테를로 임대 이후 2경기에서 50분가량을 소화했다. 다만 직전 쥘터 바레험전에서는 명단 제외됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com