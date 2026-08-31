황인범 떠나니 '日 득점왕'도 나간다→프랑스 리그1 릴 합류…UEFA 챔스서 맹활약 기대

우에다 아야세. 사진=산티 아우나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]일본인 공격수 우에다 아야세가 페예노르트를 떠날 것으로 전망된다. 행선지는 프랑스 리그1의 릴이다. 앞서 한국 선수 황인범이 페예노르트에서 FC 포르투로 떠났고, 우에다마저 구단과의 이별을 준비하고 있다.

네덜란드 AD는 31일(한국시각) '페예노르트가 우에다를 릴에 매각한다'며 '릴은 수백만 유로의 이적료를 지불하고 우에다를 영입한다'고 보도했다.

우에다는 지난 시즌 25골을 기록하며 에레디비시 득점왕에 올랐고, 이를 통해 자신의 이름을 널리 알렸다. 하지만 진지한 관심을 보내는 구단은 나타나지 않았다. 그러다 상황이 달라졌다. 릴은 지난 시즌 리그1에서 3위를 차지했기에 이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에 출전한다.

Advertisement

우에다는 페예노르트와 2028년 6월까지 계약돼 있다. 그는 처음에는 산티아고 히메네스의 백업으로 오랜 기간 벤치를 지켰다. 그러나 히메네스가 2025년 1월 AC 밀란으로 이적한 이후, 우에다는 페예노르트 최전방의 주전 공격수로 자리 잡았다. 우에다는 페예노르트에서 총 112경기에 출전해 43골 7도움을 기록했다. 에레디비시에서는 82경기에서 40골을 넣었다. 반면 챔피언스리그에서는 13경기 2골, 유로파리그에서는 8경기 1골에 그치며 유럽대항전에서는 득점력이 상당히 떨어졌다.

페예노르트는 우에다가 팀을 떠나게 될 경우 새로운 공격수를 영입하기 위해 다시 이적시장에 뛰어드는 방안을 고려하고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com