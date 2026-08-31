"씻을 수 없는 수치심을 안겼다" 선수협, 지소연에 '걸스데이' 발언한 심판 퇴출 요구…인권 침해 사례로 FIFA에도 내용 공유 계획

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구선수협회(이하 선수협)가 WK리그 경기에서 벌어진 '지메시' 지소연(수원FC 위민)을 향한 주심의 성희롱 발언이 인권 침해이자 심판의 권력 남용이라며 엄중한 대처를 요구하고 나섰다.

선수협은 31일 "이번 사건을 단순한 판정 시비가 아닌 그라운드 위에서 벌어진 심각한 인권 침해이자 심판의 권력 남용으로 규정하고 재발 방지를 촉구한다"라고 밝혔다.

지소연은 지난 28일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과 서울시청의 2026년 WK리그 정규리그에서 전반 30분쯤 배선영 주심으로부터 경고를 받았다. 지소연은 주심이 무선 교신으로 '얘가 초반부터 예민하다. 생리하나 봐'라는 말을 했다고 주장하며 거세게 항의했다. 경기는 약 4분간 중단된 후에 재개됐다.

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대한축구협회는 배 주심이 '생리' 단어를 직접 사용하지 않았으며 지소연을 특정하지 않았다고 해명했다. 하지만 배 주심이 월경을 뜻하는 은어 '걸스데이'라는 표현을 사용한 것으로 드러났다.

지소연과 선수협 공동회장을 맡은 이근호는 "선수를 가장 가까이서 보호해야 할 심판이 도리어 양 팀 선수들 모두 듣는 앞에서 특정 선수에게 씻을 수 없는 수치심을 안겼다"라며 "이를 무마하려고 카드를 무기 삼아 권력을 휘두른 행태는 전 세계 어느 프로리그에서도 용납될 수 없는 행동"이라고 비판했다.

사진제공=수원FC 위민

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김훈기 선수협 사무총장은 "당시 그라운드 가까이에서 함께 뛴 상대팀 서울시청 선수들조차 심판의 입에서 나온 믿기 힘든 성희롱 발언을 똑똑히 듣고 깜짝 놀라 경악을 금치 못했다. '언젠가 내가 저 말을 들을 수 있겠다'라는 생각에 큰 충격을 받았다"라고 전했다.

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해당 심판에 대한 퇴출을 요구한 선수협은 "선수의 인권과 명예가 심판의 막말과 부조리한 인맥 축구에 의해 짓밟히는 현실을 더는 좌시하지 않겠다"며 "이번 사안을 단순한 개인의 일탈로 치부하지 않고 책임 있는 조치와 진정한 쇄신이 이뤄질 때까지 필요한 모든 대응에 나설 방침"이라고 밝혔다.

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선수협은 국제축구선수협회(FIFPRO)와 공조해 국제축구연맹(FIFA), 아시아축구연맹(AFC)에도 관련 내용을 공유할 계획이다.

한편, 한국여자축구연맹도 공식 대응에 착수했다. 연맹은 이날 보도자료를 통해 "선수의 인격과 존중의 문제를 포함해 리그 구성원 간 상호 존중과 신뢰, WK리그의 공정한 경기 운영 환경과 직결된 사안으로 엄중하게 인식하고 있다"며 "연맹은 경기 직후 해당 구단의 의견을 청취했고 대한축구협회의 심판보고서와 경기 감독관 보고서 등 관련 자료를 확인, 금일 오전 심판 운영을 담당하는 축구협회 심판운영팀에 당시 경기 상황과 관련 발언의 경위, 구체적인 사실관계 확인과 함께 향후 처리 방안을 포함한 공식 입장을 요청했다"라고 밝혔다.

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이어 "사실관계가 확인되는 대로 필요한 조치가 뒤따라야 하며 같은 문제가 반복되지 않도록 실질적인 개선 방안도 마련돼야 할 것"이라며 "다만 심판진 역시 WK리그를 함께 운영해 나가는 중요한 구성원인 만큼 이번 사안을 특정 개인에 대한 비난이나 책임 공방으로만 접근하기보다는 리그 전반의 경기 운영 문화와 소통 체계를 점검하는 계기로 삼을 계획"이라고 덧붙였다. WK리그 심판진, 실무 관계자, WK리그 구단 관계자가 참가하는 간담회를 열 계획이라고 설명했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com