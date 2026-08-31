"너무 자유로워요" 레알 벨링엄, 무리뉴 체제 마음에 들어…홈 관중 기립박수→부활의 선봉장 된다

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드의 주드 벨링엄이 새로 부임한 조세 무리뉴 감독 아래서의 역할에 만족감을 드러냈다.

글로벌 매체 ESPN은 31일(한국시각) '벨링엄은 말라가를 상대로 4-0 승리를 거둔 뒤, 무리뉴 감독 아래에서 맡고 있는 새로운 역할이 자유롭다며 즐기고 있다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

벨링엄은 이날 열린 말라가와의 스페인 라리가 경기에서 전반 19분 낮게 깔아 찬 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 전반 26분에는 헤더로 상대의 자책골을 유도하면서 승리에 결정적인 역할을 했다. 레알 마드리드는 올 시즌 라리가에서 개막 후 3경기를 모두 승리했다. 벨링엄은 이 세 경기에서 2골 2도움을 기록했다. 무리뉴 감독은 이런 벨링엄을 극찬했다. 벨링엄도 자신의 역할과 성과에 만족감을 드러냈다.

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벨링엄은 경기 후 인터뷰에서 "지금은 조금 더 자유롭다. 더 높은 위치로 올라갈 수 있고, 필요하다면 내려와서 플레이할 수도 있다"며 "나는 그걸 정말 즐기고 있고, 그래서 내가 좋은 경기력을 보여주고 있는 것 같다"고 말했다.

벨링엄은 시즌 첫 경기였던 에스파뇰전 2-1 승리에서도 골을 넣었고, 주중 열린 레알 소시에다드와의 경기에서는 두 골을 만들어내며 4-1 승리에 기여했다. 이번 말라가전도 마찬가지였다.

EPA연합뉴스

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무리뉴 감독은 경기 후 기자회견에서 벨링엄의 태도를 높이 평가했다.

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무리뉴 감독은 "그는 자기 자신에게도, 다른 선수들에게도 매우 높은 기준을 요구한다"며 "나는 그 점을 정말 좋아하고, 그는 자신이 무엇을 해야 하는지 알고 있다"고 말했다.

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벨링엄은 후반 종료 직전 경기장을 빠져나올 때 홈 관중으로부터 기립박수를 받았다. 무리뉴 감독 체제에서 팀의 핵심으로 자리 잡은 벨링엄이 지금의 폼을 유지한다면 이번 시즌 레알의 부활은 더이상 꿈이 아닐지도 모른다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com