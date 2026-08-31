한국여자축구연맹, WK리그 지소연 관련 경기 중 '부적절' 발언 후속 대책 마련 착수

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[스포츠조선 이현석 기자]한국여자축구연맹이 최근 WK리그 경기 도중 발생한 부적절한 발언에 대해 공식 대응에 착수한다.

한국여자축구연맹은 31일 '28일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 2026년 WK리그 수원FC위민과 서울시청 경기 중 제기된 심판 관련 사안에 대해 사실관계를 확인하고 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 후속 대책을 마련할 계획'이라고 밝혔다.

WK리그 22라운드 수원FC 위민과 서울시청전 전반 30분경 경기가 중단됐다. 심판 판정에 항의하던 '수원 캡틴' 지소연이 옐로카드를 받은 후 격분해 벤치쪽으로 달려갔다. 박길영 감독 등 코칭스태프에게 강력한 이의를 표했고 격한 제스처와 함께 심판을 가리켰다. 당시 지소연은 심판진의 무선 교신 과정에서 자신을 두고 월경을 의미하는 은어인 '걸스데이(girl's day)', '예민하다'는 취지의 발언을 들었다며 주심에게 항의한 것으로 파악됐다. 동성 심판으로부터 믿기 힘든 성희롱 발언을 들었다고 확신한 지소연이 격분했고, 수원 벤치도 항의에 나섰다.

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이후 수원FC위민은 경기 중 심판진의 부적절한 발언이 있었다는 취지로 문제를 제기하고 30일 연맹 및 대한축구협회에 해당 사안에 대한 공식적인 사실관계 확인과 조치를 요청했다.

연맹은 '이번 사안을 선수가 심판진의 무선 교신 과정에서 자신을 대상으로 한 부적절한 표현이 있었다고 인식하고 이에 문제를 제기한 사안'이라며 '선수의 인격과 존중의 문제를 포함해 리그 구성원 간 상호 존중과 신뢰, WK리그의 공정한 경기 운영 환경과 직결된 사안으로 엄중하게 인식하고 있다'고 밝혔다.

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연맹은 경기 직후 해당 구단의 의견을 청취했고 대한축구협회의 심판보고서와 경기 감독관 보고서 등 관련 자료를 확인, 31일 오전 심판 운영을 담당하는 대한축구협회 심판운영팀에 당시 경기 상황과 관련 발언의 경위, 구체적인 사실관계 확인과 함께 향후 처리 방안을 포함한 공식 입장을 요청했다.

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사실관계가 확인되는 대로 필요한 조치가 뒤따를 예정이다. 같은 문제가 반복되지 않도록 실질적인 개선 방안도 마련돼야 한다는 것이 연맹의 입장이다.

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연맹은 '다만 심판진 역시 WK리그를 함께 운영해 나가는 중요한 구성원인 만큼 이번 사안을 특정 개인에 대한 비난이나 책임 공방으로만 접근하기보다는 리그 전반의 경기 운영 문화와 소통 체계를 점검하는 계기로 삼을 계획'이라고 덧붙였다.

이를 위해 연맹은 우선 대한축구협회 소속 WK리그 심판진을 비롯한 실무 관계자, 그리고 WK리그 참가구단이 함께하는 간담회를 개최할 예정이다.

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간담회를 통해 각 주체의 입장을 공유하고 경기 현장에서 발생할 수 있는 갈등 상황에 대한 대응 방식과 소통 절차 등 심판과 관련한 WK리그 발전 방안을 함께 논의할 계획이며 향후 다양한 대응책을 통해 이번과 같은 유사 사례가 재발하지 않도록 필요한 조치를 이어갈 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com