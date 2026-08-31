'승격팀까지도 무서워하지 않는' 디펜딩 챔피언 전북 현대, 감독-선수 모두 위축돼 있다..'돌파구가 없는 건 아니다'

전북 현대 스타 이승우 사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]'K리그 디펜딩 챔피언' 전북 현대가 최근 강팀의 위용을 완전히 잃어버렸다. 승격팀까지도 그들을 무서워하지 않는다. K리그 한 관계자는 "요즘 전북은 상대하는 팀들이 편하게 생각한다. 이승우만 슈팅을 못 때리게 하면 멀티골을 내줄 위험은 거의 없다. 또 전북이 수비라인을 올릴 때가 득점 찬스라고 보면 된다"고 말한다.

전북은 후반기 들어 11경기(3승4무4패)를 하는 동안 단 한 번도 연승을 달리지 못했다. 울산과의 '현대가 더비'에서 극적으로 1대0 승리한 후 김천(0대0)에 이어 30일 인천(1대1)과 연속으로 비겼다. 인천 상대로 조커 이승우의 환상적인 중거리포로 리드를 잡았지만, 곧바로 인천 제르소에게 동점골을 얻어맞고 무승부를 기록했다.

최근의 전북 구단은 그라운드 안팎에서 구심점을 잃어버린 모양새다. 전북 사령탑 1년 차인 정정용 감독은 인천전 전후로 머릿속이 복잡해 보였다. 그는 경기 전 "골 결정력을 끌어올리기 위해 선수들과 준비를 열심히 하고 있다. 집중력을 끌어올려야 한다"고 했다. 경기 후 기자회견에선 "문제는 나에게 있다. 감독인 내가 해결책을 찾아야 한다. 먼 곳까지 와서 응원해 준 팬들에게 죄송하다"며 고개를 숙였다.

Advertisement

전북 선수들도 답답하기는 마찬가지다. 이번 시즌 7골로 팀내 최다 득점자인 이승우는 경기 후 "결과적으로 연승을 못하다 보니 선수들도 위축돼 있다. 작년에 결과가 매우 좋았고, 올해는 그만큼의 모습을 보여주지 못하고 있다"면서 "팬들이 '닥공(닥치고 공격)'을 외치고 있다. 우리도 빨리 많은 골을 넣고 싶지만, 축구라는 게 매 경기 그렇게 되는 건 아니다. 팬들도 실망하고 있다. 잘 준비해서 어려운 상황을 이겨내야 한다"고 말했다.

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

3위 전북(승점 39)이 주춤하는 사이에 선두 FC서울(승점 56)은 저 멀리 높은 곳으로 도망갔다. 승점 17점 차는 산술적으로 5경기 이상의 차이로 향후 순위를 뒤집기는 사실상 불가능에 가깝다. 지금의 전북 경기력으로 우승 타이틀을 사수하는 게 어려워졌다. 그렇지만 아직도 10경기 이상의 많은 일정이 남았다. 또 9월부터 아시아챔피언스리그 엘리트 경기 일정이 시작된다.

Advertisement

지금의 전북은 경기마다 고비를 넘기는 '리스크' 관리가 전혀 안 되고 있다. 매 경기가 살얼음판을 걷고 있다. 상대를 압도하는 경기력을 보여준 게 언제인지 기억도 안 난다. 공격 패턴은 단조롭고, 게임 플랜도 일정치 않다. '닥공'을 펼쳤다가 실점이 많아지자, 다시 실리적으로 수비라인을 어정쩡하게 내리고 있다.

Advertisement

전북 구단은 이번 여름 이적시장에서 영입한 브라질 출신 공격형 미드필더 도도에게 큰 기대를 걸고 있다. 도도는 팀 적응이 되는 대로 경기에 투입될 것이다. 이제 추가로 선수 보강이 될 수 없다. 전북 팬들은 지금의 스쿼드로 리그와 챔피언스리그를 병행하는 것에 걱정이 태산이다. 거스 포옛으로부터 지휘봉을 넘겨받은 정 감독은 빅클럽을 이끈 경험이 전무했다. 리그와 챔피언스리그를 병행하는 건 정말 어렵다. 그는 공개적으로 자신이 부족하다는 걸 인정했다.

Advertisement

전문가들은 "전북 구단은 더 늦기 전에 정 감독을 보좌할 스마트한 코치를 물색하는 게 현명할 것"이라고 조언했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com