'셀프 신고는 조사 안한다?' 스포츠윤리센터, 7개월간 김병지 대표 조사했다...최종 각하 결정도 '논란'

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사진제공=김병지

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[스포츠조선 박찬준 기자]스포츠윤리센터가 '셀프 신고'를 한 김병지 강원FC 대표이사에 대해 반년 넘게 조사를 한 것으로 알려졌다.

스포츠윤리센터는 지난해 12월 3일 김 대표의 지위를 '신고인'에서 '피신고인'으로 전환하고 인지 조사에 들어갔다. 조사 대상 사건은 김 대표가 자기 아들이 일하는 특정 에이전시에 특혜를 줬다는 내용이었다. 한 언론은 '다른 에이전시에 소속된 선수들을 해당 에이전시로 옮기도록 안내하고, 입단 계약과 함께 과도한 수수료를 해당 에이전시에 지급하는 등 비리가 있었다'고 보도했다. 결백을 주장하던 김 대표는 스포츠윤리센터에 "자신을 조사해달라"며 직접 신고했다.

결과는 '각하'였다. 스포츠윤리센터 심의위원회는 지난 6월 "이 사건 신고 취지 관련, 신고인 본인을 피신고인으로 한 이 사건 신고는 국민체육진흥법 제18조의 4 및 관련 규정에 정한 스포츠윤리센터 조사 대상에 해당하지 않는다고 판단되므로 이 사건 신고를 각하한다"고 의결했다.

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이후 한 유튜버를 통해 다시 한번 이 사건이 조명되고, 특혜 의혹을 제기한 언론이 '셀프 신고가 요건 미달로 각하됐다'고 보도하면서 파장은 커졌다. 김 대표는 자신의 유튜브를 통해 "스포츠윤리센터에서 조사를 받았지만, 어떤 징계도 받지 않았다"고 했지만, 해당 언론 대표는 여러 채널을 통해 "셀프 신고는 조사 대상이 아니"라며 "조사가 없었으니 징계도 없었다"고 반박했다.

사진제공=김병지

하지만 실제로는 조사가 진행됐다. 사건을 담당한 조사관은 김 대표가 스스로를 신고했다고 하더라도 '조사 대상'이 된다고 판단했다. 이미 보도 등을 통해 제기된 비리 의혹이 충분히 조사할 만한 내용이라고 봤다. 이 판단은 조사관의 자의만으로 이뤄진 게 아니다. 조사관은 김 대표의 신분을 피신고인으로 전환하고 '인지 조사'를 시작하겠다고 내부 보고를 올렸다. 김 대표는 자신의 신분이 피신고인으로 전환됐다는 통보도 받았다.

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조사 기간은 무려 7개월에 달했다. 스포츠윤리센터의 조사는 착수하고서 90일 안에 끝내도록 국민체육진흥법 시행규칙에 정해져 있지만, 담당 조사관은 정해진 기한을 어기면서까지 사건을 조사했다. 김 대표 재임 기간 구단이 영입한 선수를 전수 조사한 것으로 알려졌다. 관련 구단 내부 자료도 확보했다.

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조사 결과는 '결정 이유서'를 통해 일부 확인할 수 있었다. '확인된 사실'에서 '보도에 언급된 선수들 중 진술이 확보된 선수들은 특정 에이전시와의 계약을 강원FC 입단 조건으로 제시받거나 권유받은 사실이 없다고 진술했다. 선수 영입 관련 자료 및 선수별 계약자료를 확인한 결과, 선수 선발은 일정한 평가 및 내부 절차를 거쳐 이루어진 것으로 확인됐으며, 에이전트 수수료 지급 내역을 확인한 결과 관련 규정에서 정한 범위 내에서 지급된 것으로 확인됐다. 아울러 제출된 자료로 볼때 신고인 또는 신고인의 아들이 선수 영입 과정이나 에이전트 수수료 지급 과정에 관여했다고 볼만한 객관적인 사실이 확인되지 않는다'고 적혀 있었다.

사진캡쳐=꽁병지TV

사진제공=김병지

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해당 내용은 김 대표에게 통보된 것으로 알려졌다. 김 대표가 의혹에서 떳떳하다고 한 이유다.

하지만 스포츠윤리센터가 최종 '각하' 결정을 내리며 조사 결과는 세상에 알려지지 못했다. 스포츠윤리센터는 '셀프 신고'가 흠결이 있다고 판단했다. 하지만 신고자에 제한을 두지 않는 국민체육진흥법 규정이나, 셀프 신고 사실을 알고도 7개월 동안 조사를 진행했다는 사실 등을 감안하면 논란의 여지가 있는 결정이다. 심지어 스포츠윤리센터 내부에서는 '김 대표가 '익명'으로 스스로를 신고했다면, 심의위가 조사관의 조사보고서를 토대로 징계를 주든 기각하든 결론을 냈을 것'이라는 이야기까지 나왔다.

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김 대표는 "의혹을 밝히고자 스포츠윤리센터에 나에 대한 조사가 가능하냐고 문의했고, 가능하다는 답이 와서 조사받았다. 출석 요구서까지 있다. '확인된 내용'을 통해 조사 결과까지 나왔지만, 심지어 내가 조사를 받지도 않았다는 보도까지 나오고 있다. 내가 각하의 뜻도 모르겠나"라며 "현재 스포츠윤리센터에 정보 공개를 청구했다. 가감 없이 모든 조사 자료를 받아 의혹을 풀고 싶다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com