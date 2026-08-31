"금메달 못 따면 전부 꿈일 뿐" 강원 떠나 AG 대표팀 합류하는 '맏형' 이기혁, 목표는 오직 金..."간절함, 몸으로 보여주겠다"[현장인터뷰]

강릉=이현석 기자

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]"금메달을 못 딴다면 전부 꿈일 뿐이라고 생각한다." 꿈을 현실로 만들기 위한 이기혁(26·강원)의 의지는 결연하다.

재능을 갖춘 유망주였지만, 쉽게 꽃을 피우지 못했다. 부상과 부침도 있었다. 개화를 기다렸다. 2026년, 이기혁의 계절이 찾아왔다. K리그, 아시아챔피언스리그(ACL) 등을 누비며 센터백은 물론이고 풀백, 수비형 미드필더 등 멀티 포지션을 소화해 재능을 뽐냈다. 꾸준한 활약이 빛을 발했다. 국가대표로 성장한 이기혁은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 오르며 생애 첫 월드컵 무대로 향했다. 조별리그 3경기 모두 선발 출전, 활약까지 선보인 반전 드라마였다. 월드컵을 마치고 강원으로 돌아온 이기혁의 다음 도전은 2026년 아이치-나고야 아시안게임이다. 이민성 아시안게임 감독의 부름을 받아 와일드카드(24세 이상 선수)로 이름을 올렸다.

빡빡한 여정이다. 리그와 월드컵 다시 리그, 또 한 번의 국제 대회다. 그는 30일 포항 스틸러스전에서 아시안게임 직전 마지막 경기를 소화했다. 몸 상태가 100%가 아니었지만, 팀을 위해 헌신하겠다는 의지가 강했다. 정경호 감독 또한 경기 전부터 이기혁의 의지를 높게 샀다. 경기는 0대0 무승부, 강원이 승리를 챙기지는 못했다. 이기혁은 "마지막 경기를 승리로 마무리하고 갔으면 마음이 홀가분했을 것 같은데 아쉽다"며 "감독님도 내가 팀의 본보기로서 잘 마무리하고 가면 좋겠다고 하셨다. 마지막까지 열심히 하려고 했다. 내 노력이 팀에도 큰 힘이 됐으면 한다. 팀원들도 진심으로 응원해 줄 것을 알기에 목표를 위해 노력하겠다"고 했다. '아시안게임 모드'에 돌입할 준비는 마쳤다. 그는 "집중해야 하는 무대다. 부상 없이 이번 경기를 잘 마무리했기에, 아시안게임 무대에서 선수들과 호흡을 맞추고, 대회에 맞는 모드로 준비하려고 한다"고 했다.

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12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이기혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

월드컵과 달리, 23세 이하(U-23) 선수들이 주축인 아시안게임대표팀에선 듬직한 '맏형'이다. 금메달을 향한 여정에서 배준호(스토크시티) 양민혁(베스테를로), 김지수(브렌트포드) 등 젊고 유망한 후배들의 중심을 잡아줘야 하는 역할이다. 수비에서도 기둥이 될 핵심 선수다. 이기혁은 "와일드카드라는 색깔에 맞게 선수들을 이끌고 좋은 경기력을 보여야 한다. 선수들과 잘 얘기해 풀어나가는 것이 내 역할일 것"이라고 했다. 스스로에게도 대회의 의미가 남다르다. 금메달을 수확한다면, 병역 문제를 해결해 더 넓은 무대로 향할 발판을 마련할 수 있다. 이적설이 제기된 J리그를 비롯해 유럽 등 여러 도전에도 탄력이 붙을 수 있다. 이기혁은 "금메달을 못 따면 이뤄낼 수 없는 꿈들이다. 마음을 추스르고, 좋은 기회가 찾아온 만큼 꿈에서 끝나고 싶지 않다. 현실로 이뤄내고 싶은 마음이 크기에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

맏형의 마음가짐은 간절함이다. 후배들 앞에서 가장 간절한 태도로 그라운드를 누비며 모범을 보이겠다는 의지다. 그는 "이 무대로 인해서 인생이 바뀔 수도 있다. 더 높은 무대, 높은 곳을 바라볼 수 있다. 간절함을 내가 먼저 몸으로 보여준다면 뒤에 있는 선수들도 잘 따라올 수 있지 않을까"라고 했다. 대표팀을 응원할 대한민국에 금메달의 기쁨을 안겨주겠다는 각오도 단단하다. "훈련, 경기 모두 솔선수범하겠다. 내 몸을 바쳐서 금메달을 딸 수 있다면, 한 몸 다 바쳐야 하지 않을까."

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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