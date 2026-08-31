[오피셜]'3연승, 10득점-2실점' 완벽한 개막 3연승→13년 만 컴백한 레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴, 축구 철학자처럼 모두를 가르쳤다.."사랑받지 못한 소년(카마빙가)이 엄청났다"

Real Madrid's head coach Jose Mourinho concentrates prior the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Malaga - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - August 30, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham celebrates scoring their first goal with Kylian Mbappe, Brahim Diaz and Vinicius Junior REUTERS/Thomas Peter

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[스포츠조선 노주환 기자]13년 만에 레알 마드리드 사령탑으로 컴백한 포르투갈 출신 명장 조제 무리뉴 감독은 개막 3연승으로 신바람을 냈다. 레알 마드리드는 에스파뇰, 소시에다드 그리고 말라가까지 연파했다. 에스파뇰 원정에서 다소 고전 끝에 2대1로 승리한 후 소시에다드(4대1)와 말라가(4대0)를 홈에서 박살냈다. 3경기서 승점 9점, 10득점-2실점이다. 매우 높은 골결정력을 보였고, 수비도 촘촘하게 잘 했다.

무리뉴 감독은 31일 말라가전 승리 후 가진 기자회견에서 베테랑의 기품과 여유를 보여주었다. 산전수전 다 겪고 거함 레알 마드리드 지휘봉을 다시 잡은 '스페셜 원'은 마치 축구에 통달한 철학자처럼 모두를 아우르는 모습까지 보여주었다.

그는 "후반전은 경기 운영과 템포 조절에 더 집중한 시간이었다. 말라가가 공을 소유하며 다소 안정적인 흐름을 가져갔지만, 우리가 속도를 올릴 때마다 한두 골은 더 넣을 수 있다는 느낌을 계속 주었다. 무실점을 유지하며 경기를 마무리하는 게 목표였다. 항상 공격적으로 팀을 운영할 수는 없으며, 때로는 상대가 치고 나올 때 (우리가) 수비를 잘 해야 한다. 중요한 승점 3점이었다"고 총평했다.

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Real Madrid's Jude Bellingham celebrates after Malaga's own goal during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

이날 레알 마드리드는 전반에 3골, 후반 막판에 1골을 터트렸다. 주드 벨링엄이 결승골을 넣었고, 킬리안 음바페와 아르다 귈러가 한골씩을 추가했다. 또 상대의 자책골 행운까지 더했다.

무리뉴 감독은 선수 로테이션에 대해 "그것이 내 목표다. 선수들에게 많은 변화를 줄 것이라고 미리 말했다. 나는 뛰어난 기량을 가진 선수들을 투입하고 싶다. 이는 감독의 선택 문제일 뿐, (우리) 모든 선수가 뛰어난 기량을 갖추고 있으므로 실력의 차이 문제가 아니다"라고 말했다. 무리뉴 감독은 말라가를 상대로 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 최전방에 음바페, 2선에 비니시우스 주니오르-벨링엄-디아즈, 수비형 미드필더로 카마빙가-발베르데, 포백에 쿠쿠레야-하위선-뤼디거-알렉산더 아놀드, 골키퍼 쿠르트와를 선발로 넣었다. 후반에 조커로 디오망데, 베르나르두 실바, 귈러를 투입했다.

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그는 '많은 골이 팬들을 즐겁게 했다'는 질문에 "팬들이 즐거운 시간을 보낸 것은 중요하다. 최고 수준의 축구가 무엇인지 아는 시각을 가졌다면 후반전도 즐겼어야 한다. 팀이 수비적으로 헌신하는 모습, 비니시우스가 공을 잃어버린 후 다시 되찾으러 수비에 가담하는 모습을 볼 수 있었다. 축구는 골의 아름다움으로 즐기는 것뿐만 아니라, 우리가 하나의 단단한 팀이라는 생각을 하며 집에 돌아가는 것이기도 하다. 공격에 최고 수준의 선수들이 있을 때만 한 시즌에 121골을 넣을 수 있다. 우리는 이미 3경기에서 10골을 넣었지만, 어떤 경기는 1대0으로 이기더라도 똑같이 기쁘게 경기장을 나설 것"이라고 말했다. 단단한 수비도 의미가 있다는 걸 강조한 것이다.

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Malaga's Chupete, left, challenges Real Madrid's Dean Huijsen during the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

무리뉴 감독은 센터백 하위선의 경기력에 대해서는 "나와 많은 대화를 나누고 있다. 나는 센터백이 공을 다루는 능력이 좋고 라인 사이로 패스를 찔러주는 것을 매우 좋아한다. 하지만 가장 중요한 것은 그의 단호함, 안정감, 경합 승리 능력, 그리고 뒤에 두 명의 수비수가 있다는 확신을 팀에 주는 것이다. 하위선은 매우 발전했다. 지배적이고 단호한 모습을 보였으며, 이것이 원하는 버전이다. 거기에 더해 외모가 훌륭하고 공까지 잘 다룬다면 더할 나위 없이 좋다. 코나테나 뤼디거처럼 옆에 있는 동료도 도움을 주고 있다"고 말했다.

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무리뉴 감독은 결승골을 뽑은 벨링엄에 대해선 "그는 자신에게 매우 엄격하며 다른 선수들에게도 마찬가지다. 그가 거의 제2의 왼쪽 풀백처럼 수비하는 모습은 보고 싶지 않았다. 그는 환상적인 선수다. 하지만 오늘 그리 사랑받지 못하는 한 소년이 엄청난 경기를 펼쳤다. 바로 카마빙가다"라고 말했다. 프랑스 출신 카마빙가는 이번 여름 이적시장에서 끊이지 않은 이적 사가에 시달렸다. 그는 말라가 상대로 선발 90분 풀타임을 뛰었다.

Real Madrid's head coach Jose Mourinho concentrates prior the La Liga soccer match between Real Madrid and Malaga in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 30, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

그는 '레알 마드리드 선수들이 행복을 되찾아 가는 것 같다'는 질문에 "지금만의 임무가 아니라 한 시즌 전체의 임무다. 경기에 출전하지 못하는 선수들의 좌절감을 살펴보자. 그런 순간은 항상 온다. 이를 잘 관리할 줄 알아야 한다. 우리 스쿼드는 매우 뛰어난 기량을 갖춘 선수들이다"고 말했다.

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무리뉴 감독은 조커로 투입한 '신입생' 디오망데에 대해선 "우리가 그에게 얼마를 지불했나. 보통 어떤 선수에게 그 정도로 많은 돈을 쓰면 그 선수가 와서 모든 것을 파괴해버리기를 기대한다. 하지만 디오망데는 너무 어리다. 우리는 침착해야 한다. 그는 매우 잘하고 있지만 차근차근 해나가야 한다"고 말했다. 2006년생 디오망데는 이번 여름에 독일 라이프치히에서 레알 마드리드로 이적했다. 레알 마드리드는 파리생제르맹과의 이적 경합을 벌인 끝에 코트디부아르 신성 디오망데를 영입했다. 이적료는 옵션 포함 최대 1억4000만유로 지불에 합의했다. 계약 기간은 무려 7년이다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - August 26, 2026 Real Madrid's Yan Diomande reacts REUTERS/Juan Barbosa

또 무리뉴 감독은 "(우리에게) 나쁜 순간은 반드시 올 것이다. 중요한 선수의 부상이 올 수도 있고, 여러분(기자들)의 비판이 나올 수도 있으며, 패배가 찾아올 수도 있다. 항상 일어나는 일이기 때문에 이 모든 것은 올 것이다. 우리가 구축하고 있는 팀의 모든 힘을 끌어올려야 하는 때가 바로 그때다. 우리는 탄탄한 균형을 유지해야 하며, 한 번의 부정적인 순간이 시즌 전체에 영향을 미치도록 방치해서는 안 된다"고 말했다고 스페인 매체 마르카가 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com