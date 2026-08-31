[오피셜]"세상이 억까" 불운한 축구클럽, 500억에 영입한 스타 데뷔골 넣고 7분만에 십자인대 파열 "큰 충격", 수개월 결장 불가피

epa13199000 Giannis Konstantelias of Dortmund injured on the ground during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Hamburger SV in Dortmund, Germany, 29 August 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

epa13198950 Giannis Konstantelias of Dortmund celebrates after scoring the 2-0 during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Hamburger SV in Dortmund, Germany, 29 August 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

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[스포츠조선 윤진만 기자]최대 500억원을 들여 영입한 공격수가 첫 경기에서 큰 부상을 당했다.

독일 분데스리가 명문구단 보루시아 도르트문트는 31일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 그리스 출신 공격수 야니스 콘스탄텔리아스(23)가 왼쪽 무릎에 십자인대 파열 부상을 당해 장기간 뛸 수 없다고 발표했다.

도르트문트는 지난여름 이적시장에서 PAOK에서 뛰던 그리스 국가대표 2선 공격수 콘스탄텔리아스를 이적료 최대 3000만유로(약 507억원)에 영입했다. 지난 2025~2026시즌 컵대회 포함 14골을 폭발하는 활약을 토대로 분데스리가에 입성했다.

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시작은 좋았다. 콘스탄텔리아스는 30일 독일 도르트문트의 지그날 이두나 파크에서 열린 함부르크와의 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드 홈 경기에서 3-4-3 포메이션의 왼쪽 공격수로 당당히 선발 출전했다.

전반 9분 세르후 기라시의 선제골로 팀이 1-0으로 앞선 전반 추가시간 1분 콘스탄텔리아스는 막시밀리안 바이어의 침투패스를 받아 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

Hamburg's Belgian-Congolese midfielder #06 Albert Sambi Lokonga and Dortmund's Greek midfielder #45 Giannis Konstantelias vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between BVB Borussia Dortmund and Hamburg SV in Dortmund, western Germany on August 29, 2026. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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하지만 콘스탄텔리아스는 후반 7분 왼쪽 무릎을 다치는 불의의 사고를 당했다. 부상 정도는 예상보다 커보였다. 다리를 절뚝이며 벤치로 물러난 콘스탄텔리아스는 병원 검진 결과 전방십자인대가 파열되는 부상을 입었다. 곧바로 마르셀 사비처가 교체투입했다.

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라르스 리켄 도르트문트 스포츠 디렉터는 "이 소식은 우리에게 큰 충격이다. 콘스탄텔리아스는 짧은 시간에 왜 그가 도르트문트에 꼭 필요한 선수인지를 보여줬기 때문이다. 하지만 지금은 그와 우리 모두의 최우선 과제는 그의 회복이다. 우리는 콘스탄텔리아스를 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

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도르트문트는 후반 32분 공격수 사무엘레 이나시오의 다이렉트 퇴장으로 인한 수적 열세에도 무실점 2대0 승리를 따냈다.

도르트문트는 이번 여름 이적시장에서 콘스탄텔리아스를 비롯해 '그리스 초신성'인 윙어 콘스탄티노스 카레트사스를 3000만유로에 헹크에서 영입했고, 중앙 미드필더 조이 베어만을 PSV 에인트호번에서 2200만유로에 데려왔다.

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핵심 2선 자원인 카림 아데예미(바르셀로나), 율리안 브란트(아약스) 등의 공백을 메우기 위해 적극적인 투자에 나섰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com