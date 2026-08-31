'충격! 일본에 이런 골잡이가 있었나' 프라이부르크 日 국대 미드필더 스즈키 유이토 해트트릭 폭발, 브레멘 개막전 4-1 대승 견인..'미친 활약에 놀랐다'

Freiburg's Japanese midfielder #14 Yuito Suzuki celebrates scoring the team's third goal during the German first division Bundesliga football match between SC Freiburg and Werder Bremen in Freiburg, southern Germany, on August 30, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 국가대표 미드필더 스즈키 유이토(프라이부르크)가 독일 분데스리가 개막전에서 해트트릭을 기록하며 팀의 승리를 이끌었다.

스즈키가 선발 출전한 프라이부르크는 30일(한국시각) 독일 프라이부르크 유로파 파크 스타디온에서 벌어진 베르더 브레멘과의 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드 홈 경기서 4대1 대승을 거뒀다.

프라이부르크는 전반전부터 경기를 지배했다. 중앙 공격형 미드필더로 선발 출전한 스즈키는 전반 29분 선제골을 터트렸다. 그는 영리하게 공간을 파고들어 베스테의 코너킥을 헤더로 연결해 상대 골망을 흔들었다.

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Freiburg's Japanese midfielder #14 Yuito Suzuki celebrates scoring the team's third goal with Freiburg's German forward #31 Igor Matanovic during the German first division Bundesliga football match between SC Freiburg and Werder Bremen in Freiburg, southern Germany, on August 30, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

프라이부르크는 전반 종료 직전 두 번째 골을 터트렸다. 원톱 공격수 이고르 만타노비치가 강력한 중거리슛이 통했다. 프라이부르크는 후반 시작후 3분만에 세번째 골을 뽑았다. 페널티 에어리어 건너편으로 연결된 공이 굴절돼 스즈키에게 흘러갔고, 골문 안으로 차 넣었다.

만 24세인 스즈키의 골폭죽은 멈추지 않았다. 7분 후 팀의 네번째골이자 개인 해트트릭을 완성했다. 스즈키와 만타노비치의 환상적인 패스 연계가 이어졌다. 스즈키가 만타노비치의 도움을 받아 빈 골문으로 밀어 넣었다.

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0-4로 끌려가 패색이 짙은 브레멘은 경기 막판 코너킥 상황에서 스톨마흐의 헤더로 한골을 따라붙었다.

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Freiburg's Japanese midfielder #14 Yuito Suzuki scores the team's first goal during the German first division Bundesliga football match between SC Freiburg and Werder Bremen in Freiburg, southern Germany, on August 30, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

프라이부르크 승리의 일등공신인 스즈키는 후반 35분 고토와 교체돼 나왔다. 스즈키는 최고 평점인 9.2점을 받았다. 일본 축구팬들은 스즈키의 활약에 충격적인 퍼포먼스라는 반응을 보였다.

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2001년생인 스즈키는 2025년 여름, 브론디에서 프라이부르크로 이적했다. 당시 이적료는 1000만유로였다. 그는 프라이부르크와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 2310만유로다.

Freiburg's Japanese midfielder #14 Yuito Suzuki celebrates with Freiburg's German midfielder #19 Jan-Niklas Beste after scoring the team's first goal during the German first division Bundesliga football match between SC Freiburg and Werder Bremen in Freiburg, southern Germany, on August 30, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

일본 J리그 시미즈 출신인 그는 2023년 초 반시즌 동안 스트라스부르로 임대를 거친 후 그해 여름, 시미즈에서 브론디로 완전 이적했다. 브론디에서 두 시즌 동안 리그에서 총 21골을 터트린 후 프라이부르크로 이적했다. 그는 지난 2025~2026시즌 프라이부르크에서 리그 4골-2도움을 기록했다. 스즈키는 2026년 북중미월드컵에 일본 국가대표로 참가했다. 월드컵에선 인상적인 활약을 펼치지 못했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com