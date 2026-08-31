"'韓 전설' 손흥민 막을만 하던데요" '손 묶은' 日 무명 수비수 극찬, "정말 환상적이었다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]손흥민(LA FC)을 완벽 봉쇄한 일본 수비수가 극찬을 받았다.

미국프로축구(MLS) 클럽 DC유나이티드의 골키퍼 션 존슨은 30일(한국시각) 미국 워싱턴 아우디 필드에서 열린 LA FC와의 2026년 MLS 22라운드를 마치고 이날 손흥민을 무득점으로 꽁꽁 묶은 소속 수비수인 노노 키미토에게 찬사를 보냈다.

미국 매체 'RG'에 따르면, 존슨은 0대0 무승부로 끝난 경기를 마치고 "노노의 플레이는 특히 뛰어났다. 손흥민과 끊임없이 일대일로 맞붙어 환상적인 활약을 펼쳤다. 큰 경기에선 이런 모습이 필요하다. 가장 필요할 때 제 역할을 해냈다. 앞으로도 이런 모습을 계속 보여주길 기대한다"라고 밝혔다.

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이날 포백의 라이트백으로 90분 풀타임 소화한 노노는 쉴새없는 오버래핑과 빈틈없는 대인 마크로 손흥민을 중심으로 한 LA FC 공격을 무실점으로 틀어막았다. 손흥민의 주 활동 지역은 노노가 위치한 왼쪽 측면이었다. 둘은 90분 내내 충돌했다. 경기는 득점없이 0대0 무승부로 끝났다.

손흥민은 슈팅 4개를 쐈지만 모두 상대 수비벽에 막혔다. 결정적인 찬스를 하나 날렸다. 손흥민의 무득점 행진은 7경기째 이어졌다.

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DC 유나이티드 미드필더 마티 페톨라도 "LA FC처럼 윙어가 강한 팀을 상대할 땐 무엇보다 개인 수비가 중요하다. 상대에게 너무 많은 공간, 너무 많은 시간을 주면 안 된다. 그렇게 되면 상대가 자신들의 강점을 활용할 수 있게 되기 때문"이라고 말했다. "양쪽 풀백과 그 주변 선수들이 정말 잘해줬다고 생각한다"라고 덧붙였다.

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가시마 앤틀러스 출신으로 올해 DC 유나이티드에 입단하며 미국 무대에 오른 노노는 태클 2개, 인터셉트 1개, 슈팅 블록 2개, 리커버리 8개, 지상경합 성공 5개, 반칙 3개, 키패스 1개, 슈팅 1개 등을 기록했다.

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노노의 경기 평점은 DC 유나이티드 선수 중 가장 높은 7.7점, 손흥민은 6.5점이었다.

대학교 무대에서 활약하다 22세의 나이로 프로 무대에 데뷔한 2002년생 노노는 흔한 청소년 대표팀 경력 한번 없는 '무명 스타'다. 프로 데뷔 첫 해인 2024년 풀백으로 J1리그에서 9골을 폭발하며 리그 올해의 팀에 뽑혔다. 2025시즌엔 가시마의 J1리그 우승을 이끌었다. 현재 DC 유나이티드 소속으로 MLS 4경기를 뛰어 1도움을 기록 중이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com