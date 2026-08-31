'손흥민 후계자' 엄지성 미친 활약 펼쳤는데, 자리 뺏을 경쟁자 온다...HERE WE GO 단독, 한국 뒤흔든 맨시티 초신성 "임대 영입 합의"

사진=엄지성 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]엄지성의 자리를 뺏을 수 있는 자원이 스완지시티에 합류한다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 31일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '스완지가 맨체스터 시티에서 제리미 몽가를 영입하기로 합의했다'고 단독 보도했다.

로마노는 '몽가의 임대 이적에 대한 구두 합의가 이뤄졌으며, 엔조 마레스카는 스완지를 성장을 위한 이상적인 행선지로 승인했다. 몽가는 2027년 6월에 맨시티로 돌아오며 완전 이적 조항은 없다'고 전했다.

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사진=X 캡처

몽가는 어린 나이에 비해 믿을 수 없는 재능을 갖고 있다는 평가를 받고 있다, 이미 프리미어리그에서 7경기에 출전했고, 지난 시즌 레스터 시티 소속으로 2부(챔피언십)를 경험했다. 잉글랜드 출신으로 현재 18세 대표팀에서 뛰고 있다. 주로 왼쪽 윙어로 뛰면 폭발적인 스피드와 드리블 돌파 능력을 갖춘 대형 유망주다.

당초 올여름 몽가 영입에 가장 가까웠던 팀은 아스널, 하지만 맨시티가 적극적인 구애로 몽가를 품는 데 성공했다. 맨시티에 합류한 몽가는 올여름 프리시즌에서 한국 투어에 참여해 경기를 소화하는 등 맨시티 선수로서의 여정을 시작했다. 다만 맨시티는 현재 몽가에게 확실한 성장을 위한 출전 시간을 보장하기 어렵다. 포지션 경쟁자가 제레미 도쿠라는 점을 고려하면 성장을 위해 임대는 불가피했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 엄지성이 훈련 전 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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맨시티와 몽가가 선택한 행선지는 잉글랜드 챔피언십의 스완지다. 스완지는 2026~2027시즌 개막 이후 리그 3경기에서 2승1무, 3위에 올라있다. 순항으로 시작한 시즌, 몽가까지 임대 영입하며 전력 보강에 성공했다.

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문제는 몽가의 영입으로 입지가 좁아진 선수다. 바로 엄지성이 자리를 위협받을 수 있다. 몽가의 어린 나이를 고려하면 동포지션인 엄지성이 경쟁에서 앞설 수 있으나, 임대 조항이나 몽가의 활약 여부에 따라 입지가 달라질 가능성도 배제할 수 없다. 다행히 엄지성은 더비전에서 1골-1도움의 대활약을 펼치며 시즌 초반 기세를 올렸다. 몽가의 영입에 따라 엄지성도 향후 활약이 더 중요해졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com