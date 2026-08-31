[오피셜]리버풀 초대박! 결국 PSG의 바르콜라 품었다…"정말 큰 자부심, 행복하다" 등번호 29번

브래들리 바르콜라. 사진=리버풀

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[스포츠조선 강우진 기자]리버풀이 파리생제르망(PSG)에서 브래들리 바르콜라를 영입했다.

리버풀은 31일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '리버풀이 PSG로부터 바르콜라 영입을 완료했다'며 '그는 메디컬 테스트를 통과하고 이적 절차를 최종 마무리한 뒤, 리버풀과의 장기 계약에 서명했다'고 밝혔다. 바르콜라는 리버풀에서 등번호 29번의 유니폼을 입는다.

사진=리버풀

바르콜라는 "리버풀에서 뛸 수 있게 된 것은 정말 큰 자부심이고, 행복하다"며 "시간이 오래 걸렸지만, 리버풀을 위해 뛸 수 있게 돼 정말 행복하다"고 말했다.

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또 그는 "나는 정말 큰 것들을 이루고 싶고, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승은 내 인생에서 가장 큰 꿈 중 하나다"며 "그것을 이루고 장기적으로 이 팀에 남는 것이 내 목표다"고 전했다.

바르콜라는 공격진영 어디에서나 뛸 수 있는 만능 공격수다. PSG에서 3년을 보낸 뒤 리버풀에 합류했기에 경험도 충분히 쌓았다. 그는 PSG에서 총 152경기에 출전해 39골 35도움을 기록했다. PSG에서 2년 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승과 리그1 3연패를 기록했다.

사진=리버풀

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바르콜라가 리버풀에서도 많은 우승 트로피를 거머쥘 수 있을지 기대를 모은다. 선수 스스로는 EPL에서의 새출발에 큰 기대를 품고 있다.

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바르콜라는 "나는 이 경기장에서 두 번 뛸 기회가 있었고, 당시 경기장의 분위기와 팬들이 리버풀 선수들을 얼마나 열렬하게 응원하는지를 직접 봤다"며 "리버풀이 나에게 관심을 갖고 있다는 사실을 알았을 때, 전혀 고민하지 않았다"고 주장했다. 이어 "리버풀이 나에게 매우 큰 클럽이라는 것을 알고 있었기 때문"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com