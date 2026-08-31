[오피셜]"강인이형, 전 리버풀로 갑니다" 바르콜라, 이적료 2280억에 안필드 전격 입성→'여름 5호 영입'…PSG 트레블 멤버 줄줄이 이탈

출처=리버풀 SNS 캡쳐

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(FILES) Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola controls the ball to score Paris Saint-Germain's thrid goal during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Lille LOSC at the Parc des Princes stadium in Paris on January 16, 2026. Liverpool football club on August 31, 2026, announced the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]파리생제르맹(PSG) 트레블 멤버 중 한 명인 프랑스 출신 윙어 브래들리 바르콜라(23)가 리버풀로 이적했다.

리버풀은 31일(한국시각) 공식 채널을 통해 바르콜라와 5년 계약을 체결했으며 등번호 29번을 받았다고 발표했다. 영국공영방송 'BBC' 등의 보도에 따르면, 추정 이적료는 최대 1억2300만파운드(약 2280억원)다. 기본 이적료 1억600만파운드에 추가 옵션 조항에 따른 1700만파운드가 더해졌다. 이로써 바르콜라는 빅토르 무뇨스, 제레미 자케, 로날드 아라우호, 이페아니 은두퀘 등에 이어 올 여름 5번째 영입생이 됐다.

바르콜라는 "오랜시간이 걸렸지만, 오늘 리버풀에 입단하게 되어 정말 기쁘다. 하루빨리 경기장에 나가 뛰고 싶다"며 "나는 아주 큰 목표를 이루기 위해 이 곳에 왔다. 무엇보다도 프리미어리그 우승은 내 인생의 가장 큰 꿈 중 하나"라고 소감을 말했다.

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출처=리버풀 SNS 캡쳐

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리버풀은 모하메드 살라(트라브존스포르)의 이적과 위고 에키티케의 장기 부상, 그리고 코디 학포의 이적 가능성 등으로 인해 2선 공격진이 부족한 상황에서 바르콜라를 과감하게 영입했다. 바르콜라는 역대 리버풀 선수 중 알렉산더 이삭 다음으로 높은 이적료 순위 2위를 기록했다. 이삭은 지난해 뉴캐슬에서 이적료 1억2500만파운드(약 2316억)에 리버풀로 이적했다. 플로리안 비르츠를 포함해 지난 2년간 리버풀이 1억파운드 이상을 들여 영입한 세번째 선수다. 리버풀은 스쿼드 체질 개선을 위해 투자를 아끼지 않고 있다. 바르콜라는 PSG 역사상 최고 판매액을 경신했다.

바르콜라는 지난시즌 PSG 소속으로 모든 대회를 통틀어 49경기에 출전해 13골 7도움을 기록하며 팀의 유럽챔피언스리그 2연패에 일조했다. 2024~2025시즌엔 이강인(아틀레티코 마드리드) 등과 함께 PSG 역대 최초 트레블을 일궜다. 또, 지난 2026년 북중미월드컵에서 프랑스 대표팀 일원으로 8경기에 출전해 3골을 넣으며 팀이 3-4위전에 진출하는 데 기여했다.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 France's Bradley Barcola celebrates scoring their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro/File Photo

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바르콜라는 2023년 올랭피크 리옹에서 이적료 3850만파운드(약 713억원)에 PSG로 이적해 3년간 핵심적인 역할을 맡았다. 이번여름 트레블 멤버 중 이강인, 바르콜라, 곤살루 하무스(AC밀란) 등이 떠났다. 대신 페란 토레스와 마그네스 아클리오체, 미카 고츠 등을 영입해 공격진을 대대적으로 개편했다. 공교롭게 PSG 역시 리버풀과 똑같이 개막 후 두 경기에서 스타드 렌, 릴과 2대2 스코어로 2연속 무승부를 기록했다. 순위는 11위.

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한편, 네덜란드 출신 윙어 학포는 맨시티, 토트넘의 관심을 받고 있다. 바르콜라의 입단이 확정된 만큼 조만간 학포의 거취가 결정날 것으로 예상된다. 안도니 이라올라 감독에게 지휘봉을 맡긴 리버풀은 2026~2027시즌 개막 후 EPL에서 뉴캐슬, 노팅엄포레스트와 연속해서 2대2로 비기며 13위에 처져있다. 바르콜라는 이르면 9월 5일 '승격팀' 입스위치 타운과의 리그 3라운드를 통해 데뷔전을 치를 가능성이 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com