'이강인의 새 공격 파트너 정해졌다' HERE WE GO 확인! 아틀레티코↔유벤투스, 캐나다 국대 공격수 조너선 데이비드 영입 합의..'1년 임대 후 완전 이적 옵션, 연봉 50% 이상 부담'

조너선 데이비드 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 새 동료가 정해진 것 같다. 아틀레티코 마드리드는 이번 여름 이적시장 막판까지 최전방 스트라이커를 원했다. 그 주인공은 캐나다 국가대표 공격수 조너선 데이비드였다.

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 31일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '아틀레티코가 유벤투스와 데이비드 영입에 합의했다'고 보도했다. 조건은 일단 임대 이후 완전 영입 옵션이 붙었다. 로마노에 따르면 완전 이적 옵션에 붙은 이적료는 2500만유로다. 또 아틀레티코가 임대 기간 동안 데이비드의 연봉 50% 이상을 부담하기로 했다고 한다.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Jonathan David #10 of Canada looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

데이비드는 지난해 여름 프랑스 릴에서 유벤투스에 FA로 합류했지만 세리에A에서 꾸준한 활약을 보여주는 데 어려움을 겪었다. 그는 지난 시즌 유벤투스에서 리그 6골-4도움에 그쳤다. 과거 릴에서 다섯 시즌 연속으로 10골이상씩을 터트린 것과는 대조적이었다. 아틀레티코 구단은 최전방 공격수가 부족하다는 판단을 했고, 여러 명의 공격수를 타진했다. 디에고 시메오네 감독은 이적 시장 마감까지 공격진 강화를 강력히 원했다. 라리가의 여름 이적 시장은 현지시각 9월 1일 마감된다.

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2000년생인 데이비드는 유벤투스와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 2980만유로다. 데이비드는 2026년 북중미월드컵에 캐나다 대표로 참가했다. 그는 카타르전에서 해트트릭을 기록한 바 있다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - South Africa v Canada - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 28, 2026 Canada's Jonathan David celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio

아틀레티코는 아르헨티나 국가대표 공격수 훌리안 알바레즈가 이적 시장 막판까지 이적에 대한 미련을 갖고 있어 이에 대한 대비를 하고 있다. 또 노르웨이 국가대표 공격수 쇠를로트가 현재 부상으로 전력에서 이탈한 상황이다.

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데이비드의 이번 이적이 마무리된다면 이강인과 공격 조합을 이루게 된다. 이강인이 도움을 해주면 데이비드가 마무리하는 식으로 공격이 전개될 가능성이 높다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com