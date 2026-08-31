[오피셜]'이런 날벼락이 있나' 레알 마드리드 주축 3명 귈러-카마빙가-실바, 인터 밀란과의 UCL 첫 경기 퇴장 징계 이월로 동반 결장..'무리뉴 감독, 머리 아프겠다'

epa13198164 Real Madrid's head coach Jose Mourinho attends a press conference folllowing a training session of the team in Valdebebas, Madrid, Spain, 29 August 2026. The team prepares for its upcoming LaLiga match against Malaga on 30 August. EPA/Chema Moya

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드가 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 첫 경기에 징계로 인해 주축 선수 3명을 기용할 수 없게 됐다.

유럽축구연맹(UEFA)에 따르면 미드필더 아르다 귈러, 에두아르두 카마빙가, 베르나르두 실바가 오는 9월 9일(이하 한국시각) 인터 밀란(이탈리아)과의 챔피언스리그 리그 페이즈 홈 첫 경기에 결장하게 됐다. UEFA는 매 시즌이 끝나면 경고 누적 징계를 말소한다. 하지만 퇴장 징계는 이월이 된다. 귈러와 카마빙가는 지난 시즌 바이에른 뮌헨과의 8강 2차전 당시 모두 퇴장당했다. 그 여파로 이번 인터 밀란전에 나서지 못하게 된 것이다. 또 실바는 지난 시즌 맨체스터 시티 소속으로 레알 마드리드를 상대했을 때 퇴장당했다. 실바는 이번 여름 이적시장에서 레알 마드리드 유니폼을 입었다. 세 선수는 오는 10월 14일에 열리는 AS로마와의 원정 경기에 복귀할 수 있다.

Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Malaga CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on August 30, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

epa13137733 Real Madrid's Eduardo Camavinga in action during the friendly soccer match Real Madrid and CD Leganes in Madrid, Spain, 28 July 2026. EPA/VICTOR LERENA

조제 무리뉴 감독이 13년 만에 컴백한 레알 마드리드는 이번 시즌 라리가에서 개막 3연승을 달리면서 파죽 지세로 달려가고 있다. 에스파뇰, 레알 소시에다드 그리고 말라가를 연파했다. 3경기에서 10득점-2실점으로 환상적인 경기력과 결과를 내고 있다. 레알 마드리드의 이번 시즌 목표는 무조건 우승이다. 리그와 챔피언스리그, 코파 델 레이까지 모든 대회 정상에 서고 싶어한다. 그들은 지난 두 시즌 동안 무관에 그쳤다. 레알 마드리드는 스쿼드가 두텁다. 귈러, 카마빙가, 실바가 인터 밀란전에 나오지 못한다고 하더라도 대체 선수가 부족하지 않다. 하지만 무리뉴 감독의 선택 옵션이 좁아지는 건 분명하다.

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Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - August 26, 2026 Real Madrid's Bernardo Silva before the match REUTERS/Juan Barbosa

레알 마드리드는 이번 시즌 챔피언스리그 리그 페이즈에서 인터 밀란을 비롯해 AS로마, AEK아테네, 아스널, 샤흐타르 도네츠크, 라이프치히, PSV에인트호번, 라스크와 총 8경기를 맞붙게 됐다.

레알 마드리드의 다음 일정은 9월 5일 베티스와의 리그 원정 경기다. 베티스전 다음이 인터 밀란전이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com