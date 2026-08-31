[오피셜]'이런 날벼락이 있나' 레알 마드리드 주축 3명 귈러-카마빙가-실바, 인터 밀란과의 UCL 첫 경기 퇴장 징계 이월로 동반 결장..'무리뉴 감독, 머리 아프겠다'

[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드가 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 첫 경기에 징계로 인해 주축 선수 3명을 기용할 수 없게 됐다.
유럽축구연맹(UEFA)에 따르면 미드필더 아르다 귈러, 에두아르두 카마빙가, 베르나르두 실바가 오는 9월 9일(이하 한국시각) 인터 밀란(이탈리아)과의 챔피언스리그 리그 페이즈 홈 첫 경기에 결장하게 됐다. UEFA는 매 시즌이 끝나면 경고 누적 징계를 말소한다. 하지만 퇴장 징계는 이월이 된다. 귈러와 카마빙가는 지난 시즌 바이에른 뮌헨과의 8강 2차전 당시 모두 퇴장당했다. 그 여파로 이번 인터 밀란전에 나서지 못하게 된 것이다. 또 실바는 지난 시즌 맨체스터 시티 소속으로 레알 마드리드를 상대했을 때 퇴장당했다. 실바는 이번 여름 이적시장에서 레알 마드리드 유니폼을 입었다. 세 선수는 오는 10월 14일에 열리는 AS로마와의 원정 경기에 복귀할 수 있다.
조제 무리뉴 감독이 13년 만에 컴백한 레알 마드리드는 이번 시즌 라리가에서 개막 3연승을 달리면서 파죽 지세로 달려가고 있다. 에스파뇰, 레알 소시에다드 그리고 말라가를 연파했다. 3경기에서 10득점-2실점으로 환상적인 경기력과 결과를 내고 있다. 레알 마드리드의 이번 시즌 목표는 무조건 우승이다. 리그와 챔피언스리그, 코파 델 레이까지 모든 대회 정상에 서고 싶어한다. 그들은 지난 두 시즌 동안 무관에 그쳤다. 레알 마드리드는 스쿼드가 두텁다. 귈러, 카마빙가, 실바가 인터 밀란전에 나오지 못한다고 하더라도 대체 선수가 부족하지 않다. 하지만 무리뉴 감독의 선택 옵션이 좁아지는 건 분명하다.
레알 마드리드는 이번 시즌 챔피언스리그 리그 페이즈에서 인터 밀란을 비롯해 AS로마, AEK아테네, 아스널, 샤흐타르 도네츠크, 라이프치히, PSV에인트호번, 라스크와 총 8경기를 맞붙게 됐다.
레알 마드리드의 다음 일정은 9월 5일 베티스와의 리그 원정 경기다. 베티스전 다음이 인터 밀란전이다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com