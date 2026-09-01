수원 형제들 동반 승격? '후반기 무서운 상승세' 수원-수원FC, 나란히 1-2위

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 형제들이 함께 K리그1 무대를 밟을 수 있을까.

수원 삼성과 수원FC의 상승세가 심상치 않다. 수원은 지난달 29일 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드에서 4대1로 대승했다. 강성진이 멀티골을 터뜨린 것을 포함, 브루노 실바와 두비츠카스가 시즌 첫 골을 폭발시켰다. 수원은 최근 7경기에서 4승3무, 무패를 달리며 승점 47점(14승5무4패)로 선두를 지켰다.

수원FC는 다음날 수원종합운동장에서 열린 부산 아이파크와의 경기에서 2대1로 승리했다. 김희승에게 선제골을 내준 수원FC는 델란과 프리조가 연속골을 넣으며 역전승을 거뒀다. 수원FC는 창단 후 최다인 10경기 무패 행진(6승4무)을 이어갔다. 수원FC는 승점 43점(12승7무3패)으로 2위로 뛰어올랐다.

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두 팀은 나란히 1, 2위에 오르며 동반 승격에 대한 기대감을 높이고 있다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위가 다이렉트 승격한다. 두 팀은 개막 전 가장 강력한 승격후보로 거론됐다. '명장' 이정효 감독이 부임하며 홍정호 김준홍 정호연, 헤이스, 페신 등을 더한 수원은 말할 것도 없었고, 지난 시즌 강등된 수원FC도 핵심 전력들을 대부분 지키며 승격권 전력을 구축했다는 평가였다.

초반 두 팀은 예상대로 나란히 선두권을 유지했다. 3월에는 앞서거니 뒤서거니 하며, 1, 2위를 오갔다. 하지만 이후 양 팀은 부침 있는 모습을 보였다. 수원은 예상과 달리 압도적인 모습을 보이지 못하며, 치고 나가지 못했다. 약팀들과의 경기에서 승리하는데 어려움을 겪었다. 2위권을 유지하는데 만족해야 했다. 수원FC도 초반 연승이 마감된 후 4경기 무승에 빠지는 등 부진했다. 막강 공격진과 달리 수비진은 매경기 실점을 했다. 3~4위권을 달리던 수원FC는 6위까지 추락했다.

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월드컵 브레이크 후 기류를 바꿨다. 수원은 전력 보강에 열을 올렸다. 특히 공격수 영입에 집중했다. 한현서, 김결, 르본, 두비츠카스에 'K리그2 득점왕' 출신의 루이스로 정점을 찍었다. 말그대로 영혼까지 끌어모아 루이스를 데려왔다. 수원FC는 전술에 변화를 줬다. 4-2-3-1을 기본으로 수비 상황에서는 한 명을 아래로 내려 파이브백을 형성하며 안정감을 높였다. 능력은 확실했지만, 박건하 감독과 갈등을 빚었던 윌리안을 내보내며 분위기도 다잡았다.

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두 팀 모두 약점 보강에 성공했다. 수원은 공격력이 살아났다. 김포전과 지난달 25일 부산 아이파크전에서 4골을 몰아친 것을 비롯해, 최근 7경기에서 14골을 기록했다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. 수원FC는 수비가 단단해졌다. 수원FC는 무패 기간 10경기에서 21골-9실점을 기록했다. 이전 12경기에서 24골-18실점을 한 것을 감안하면, 득점이 줄어들지 않으면서 실점은 절반 가까이 줄어들었다.

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하지만 아직 웃기는 이르다. 선두 싸움이 워낙 빡빡하다. 3위 대구FC와 4위 서울 이랜드(이하 승점 42)가 바로 아래에 자리해 있다. 대구는 4경기(3승1무), 이랜드는 8경기(4승4무) 무패를 달리고 있다. 5위 화성FC(승점 39), 6위 부산(승점 38)과의 격차도 크지 않다. 과연 내년 수원 더비가 K리그1에서 펼쳐질 수 있을지. 이제 9~10경기 밖에 남지 않았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com