이게 다 김민재 때문입니다! 일본 수비수 뮌헨과 결별 현실화…아약스 이적 고려→"주전 경쟁서 완전히 밀려나"

사진=바이에른 & 저머니

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[스포츠조선 강우진 기자]일본 국가대표 수비수 이토 히로키가 바이에른 뮌헨과의 이별을 고려하고 있다. 김민재를 비롯한 뮌헨의 주전 수비진이 너무나 공고한 것이 문제다.

독일 TZ는 31일(한국시각) '이토는 뮌헨에서 입지가 좁아졌다'며 '그는 슈투트가르트에서 뮌헨으로 이적한 이후 주전 경쟁에서 자리 잡지 못했다'고 보도했다.

현재 이토 측은 네덜란드 에레디비시 아약스로의 영입을 추진하는 중이라고 한다. 아약스는 이토를 수비진 영입 후보에 올려놓고 있다. 최근 아약스는 바르셀로나의 골키퍼 마르크안드레 테어 슈테겐과 보루시아 도르트문트의 공격수 율리안 브란트를 영입하면서 큰 화제를 불러일으켰다.

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이토는 중족골 골절과 근육 부상 등 심각한 부상이 겹치면서 뮌헨에서 자리를 잡지 못했다. 김민재와 다요 우파메카노, 요나탄 타로 구성된 세 명의 중앙 수비수들과의 경쟁에서도 힘에 부치는 모습이다. 뮌헨은 2026~2027시즌을 김민재 우파메카노, 그리고 타 세 수비수의 로테이션으로 운영할 방침이다. 이 중 한 명이 부상을 당하지 않는 이상 이토에게 기회가 주어질 가능성은 적다.

이토는 지금까지 뮌헨에서 총 31경기에 출전하는 데 그쳤다. 시즌이 개막했지만, 아직까지 한 번의 출전 기회도 받지 못했다. 이토는 뮌헨과 오는 2028년까지 계약돼 있다. 지금의 상황이라면 재계약 없이 팀을 떠나야할 수 있다. 아약스를 제외하고는 별다른 이적설이 나오고 있지 않기에 마음이 급한 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com