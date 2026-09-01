신입생 설영우+이브라히모비치 조합 미쳤다…이적시장 마감 직전 '김민재 뮌헨 동료' 임대 합류

사진=플로리안 플레텐베르크

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[스포츠조선 강우진 기자]설영우가 김민재의 동료 공격수 아리욘 이브라히모비치와 한솥밥을 먹을 전망이다.

독일 축구 이적시장 전문가 플로리안 플레텐베르크는 31일(한국시각) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이브라히모비치가 아우크스부르크로 이적한다"며 "바이에른 뮌헨과 완전한 합의에 도달했다"고 전했다.

이어 플레텐베르크는 "임대료는 50만유로(약 8억원)이며, 여기에 800만유로(약 127억원)의 완전 영입 옵션과 뮌헨을 위한 셀온 조항이 포함됐다"고 덧붙였다.

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이번 임대 결정은 막스 에베를 뮌헨 단장과 뱅상 콤파니 뮌헨 감독이 내부적으로 협의한 뒤 내린 결정으로 알려졌다. 이브라히모비치는 곧 메디컬 테스트를 진행할 예정이다.

사진=아우크스부르크

이브라히모비치는 유럽 주요 팀들의 관심을 받았다. 비야레알과 베르더 브레멘, 그리고 프라이부르크, PSV 에인트호번 등이 그의 상황을 주시하고 있었다.

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뮌헨은 이브라히모비치가 꾸준히 출전 기회를 얻을 수 있도록 임대를 보내는 방안을 검토해왔다. 이브라히모비치는 2025~2026시즌 하이덴하임 임대를 마치고 복귀했다. 당시 분데스리가 32경기에 출전해 2골 2도움을 기록했다.

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뮌헨은 해당 임대가 끝난 뒤 올여름 선수를 복귀시켰고 다시 1군 선수단에 포함했다. 그러나 이적시장 마감 전에 다시 한 번 그의 임대를 결정했다. 이브라히모비치는 2005년생의 어린 유망주로 뮌헨과 2028년까지 계약을 맺고 있다. 주 포지션은 측면 공격수지만, 하이덴하임에서는 공격진의 다양한 위치에서 뛰었다.

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이브라히모비치가 새로운 임대를 추진하게 된 배경에는 출전 기회 문제가 있다. 이브라히모비치는 지금까지 뮌헨 1군에서 단 4경기밖에 출전하지 못했다. 따라서 또 한 번의 임대를 통해 성장 기회를 확보해야 한다.

수비 진영에서 설영우라는 든든한 자원을 영입한 아우크스부르크가 이브라히모비치를 통해 공격 진영에도 활기를 불어넣을 수 있을지 주목된다. 아우크스부르크는 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드에서 3골을 넣고 승리하면서 좋은 출발을 알렸다. 설영우는 교체 투입된 지 1분 만에 도움을 올리며 환상적인 데뷔전을 치렀다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com