이강인 나갔지만, PSG 극락! '초대형 희소식' 에이스와 장기 계약…발롱도르+챔스 2연패 선물한 PSG에 충성

사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인과 바르콜라, 그리고 곤살루 하무스까지 나가면서 공격수 풀에 대한 걱정이 큰 파리생제르망(PSG)이 다행히도 에이스 우스만 뎀벨레와 재계약에 성공할 것으로 보인다.

프랑스 레퀴프는 31일(한국시각) '2025 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레가 PSG와 오는 2030년까지 새로운 계약을 체결한다'고 보도했다. 이는 2026 북중미 월드컵이 시작되기도 전부터 나왔던 이야기다. 뎀벨레와 PSG의 재계약이 곧 결실을 맺을 것으로 보인다.

매체는 '뎀벨레가 PSG에서 선수 생활을 이어간다'며 '뎀벨레는 PSG와 2030년까지 새로운 계약을 체결할 예정이다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

뎀벨레는 2025년도 발롱도르까지 수상할 정도로 PSG를 대표하는 에이스 공격수다. 기존 계약이 2028년까지 남아 있었지만, 그는 일찌감치 PSG에서 계속 뛰고 싶다는 의사를 밝혔다고 한다. 프랑스 리그1 무대를 떠나는 것도 고려할 수 있었지만, PSG에서 계속해서 역사를 써 내려가겠다는 의지를 보이고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2연패와 발롱도르까지 안겨준 PSG에 대한 뎀벨레의 애정이 깊다는 것을 확인할 수 있는 대목이다.

사우디아라비아리그 클럽들을 비롯해 여러 구단이 이번 여름 이적시장 뎀벨레 영입을 타진했지만, 실패로 돌아갈 것으로 예상된다. 뎀벨레는 PSG와 합의했고, 곧 발표가 이뤄질 전망이다.

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매체는 '이번 합의는 모두를 만족시키는 결과다'며 'PSG는 뎀벨레가 원했던 대로 계약상 재정적 부담이 지나치게 커지지 않도록 하는 조건을 받아들였다'고 설명했다. 이어 '아직 공식적인 계약 서명은 이뤄지지 않았지만, 향후 몇 주 안에 서명이 이뤄질 예정이다'고 덧붙였다.

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PSG 입장에서는 뎀벨레가 장기간 팀에 함께하는 것은 큰 힘이 된다. 그만큼 루이스 엔리케 PSG 감독은 뎀벨레에게 과도한 신뢰를 보였다. 이강인과 바르콜라, 그리고 하무스가 팀을 떠난 데에는 뎀벨레도 한 몫했다. 뎀벨레는 공격진영 어디에서도 뛸 수 있었고, 그를 중심으로 PSG의 공격전술이 짜였다. 그를 논외로하고 나머지 공격수들이 경쟁해야 했는데 흐비차 크바라츠헬리아와 데지레 두에가 집중 선택을 받았다. 나머지 선수들에게는 챔피언스리그 등 주요 무대에서 뛸 수 있는 기회보다는 리그 잔여 경기에서 한정적으로 출전했다. 이는 팀을 떠나게 하는 가장 큰 원인이 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com