맨유 대참사! 홈구장 지붕 구멍 뻥 '팬들에게 폭포같이 떨어졌다'…선수 영입에 2억파운드 '구단 시설은 나 몰라라'

사진=SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이적시장에서 2억파운드(약 3700억원)를 쓸 것으로 예상되는 맨체스터 유나이티드지만, 정작 팬들에게는 한푼도 쓰지 않는 것일까. 맨유의 홈구장 올드 트래포드 지붕에 누수가 발생해 팬들이 고통을 겪고 있다.

영국 더선은 31일(한국시각) '맨유가 올드 트래포드의 물이 새는 지붕을 아직도 고치지 않았다는 사실을 알게 된 팬들이 어리둥절해하고 있다'고 보도했다.

이날 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드 경기에서 입스위치 타운을 5-2로 제압했다. 홈구장에서 열린 이 경기에는 폭우가 쏟아졌다. 올드 트래포드 지붕은 쏟아지는 비를 감당하지 못하는 모습이었다. 한 곳에서 물이 폭포처럼 쏟아지는 모습이 포착된 것이다. 지붕에 큰 구멍이 났음을 알 수 있는 장면이었다. 이 물줄기는 고스란히 관중석으로 향하고 있었다.

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AFP연합뉴스

맨유는 올여름 이적시장에서 새로운 선수들을 영입하는 데 2억파운드 가까이의 막대한 자금을 투입했다. 화려한 새 선수들을 영입하는 데 거액을 썼지만, 116년 된 경기장의 지붕을 수리하는 데는 많은 돈을 쓰지 않은 것으로 보인다.

매체는 '경기장 곳곳에서 추가적인 누수가 발생해 관중석에 물이 떨어지는 모습이 확인됐다'며 '팬들은 구단이 여름 동안 문제를 해결할 기회가 있었음에도 지붕 문제가 여전히 발생하고 있다는 사실에 경악했다'고 전했다.

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사회관계망서비스(SNS)에서 한 팬은 "2026년에도 올드 트래포드 지붕은 여전히 새고 있다"며 "새로운 감독과 새로운 선수를 데려왔지만, 지붕의 폭포는 여전하다"고 비꼬았다.

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올드 트래포드 시설에 대한 불만은 꾸준히 나오고 있다. 경기장 잔디는 10년이 넘어 처음으로 교체됐고, 쥐떼와 배설물 등으로 곤욕을 치르기도 했다. 이 때문에 맨유는 구장 내 다른 시설을 개선하는 데에 집중하고 있지만, 지붕 보수에도 관심을 가져야할 필요가 있다. 맨유는 이적시장 마감 전까지 선수를 한 명 더 영입할 경우, 올여름 지출액이 2억파운드를 넘어설 수도 있다. 구단 입장에서는 선수 영입도 중요하지만, 경기를 관람하는 팬들의 편의 역시 고려해야하는 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com