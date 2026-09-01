[오피셜]축구의 신, 끝내 아르헨티나를 떠난다...'월드컵 라스트댄스' 메시, 마침내 대표팀 은퇴 선언 "7월 21일에 이미 결심"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시가 아르헨티나 대표팀 은퇴를 선언했다.

메시는 1일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "마지막 경기가 끝나고 오랜 시간이 흘렀고, 오랜 고민 끝에 나는 국가대표팀에서 은퇴하기로 결정했음을 여러분들에게 알린다"라고 밝혔다.

메시는 "고통스러운 결정이었고 지금도 마음속 깊이 아프다. 다만 이제는 때가 왔다는 것을 알고 있다. 나는 최근 몇 년간 우리가 모든 것을 이뤄냈던 시기뿐만 아니라 그 이전부터 나의 모든 것을 바쳤다. 이 유니폼을 위해 항상 최선을 다해 싸워왔다. 축구를 통해 아르헨티나인이라는 자부심을 느끼며 자랑스러웠다"고 했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

이별의 각오는 단호했다. 그는 이미 2026년 북중미월드컵 결승 이후 글을 작성했다. 메시는 "이제 얼마 남지 않았고, 각 단계들이 마지막 단계에 이르렀다. 나는 국가대표팀과 함께하는 것을 사랑했고, 사랑해 왔으며, 앞으로도 항상 사랑할 예정이다. 모두와 함께한 시간을 잊지 않겠다"고 했다.

마지막으로 "20년이 넘는 세월 동안 보내주신 모든 사랑에 감사드린다. 모두와 함께한 시간을 잊지 못한다. 이제 나도 여러분 중 한 명이 될 것이고, 응원하고 지지할 것이다. 이 여정에 함께 해서 너무 기쁘다. 모두 사랑한다. 아르헨티나 출신으로 태어나게 해줘서 감사하다"며 작별 인사를 건넸다.

Advertisement

2005년 8월 처음 아르헨티나 유니폼을 입고 그라운드를 누비기 시작한 메시는 통산 207경기에 출전해 125골을 기록했다. 출전과 득점, 도움까지 모든 기록에서 아르헨티나 역사 가장 높은 곳에 이름을 올린 메시다. 대표팀 커리어 초창기의 우승 불발의 아쉬움도 2022년 카타르 월드컵 우승으로 모두 날렸다. 20년이 넘는 세월 동안 아르헨티나를 지탱한 최고 에이스의 마지막이다.

Advertisement

로이터연합뉴스

메시는 덧붙여 이번 선언이 이미 결심이 내려진 상태였다고 밝혔다. 그는 "이 글은 7월 21일에 작성했다. 결승전이 끝난 지 2일 후다. 오늘 아버지가 돌아가신 후 이전보다 더 확신이 가득하다"고 했다.

Advertisement

메시는 최근 호르헤 메시의 사망으로 적지 않은 우울감을 느꼈다고 알려졌다. 어린 시절부터 지금의 자신을 존재할 수 있게 키워낸 아버지 호르헤 메시가 별세한 뒤 "아버지 없이 내가 무엇을 해야 할지, 어떻게 삶을 계속해 나가야 할지 모르겠다. 나는 그저 축구를 해왔을 뿐인데, 이제 앞으로 이 일을 더 오래 계속할 수 있을지 확신이 서지 않는다"고 은퇴를 시사하는 듯한 발언을 공개적으로 밝혔다. 대표팀 은퇴 또한 아버지의 사망 이후 더 확고하게 결정한 것으로 보인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com