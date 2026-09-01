'韓 에이스' 이강인 킬패스 절대 놓치면 안 된다...AT 마드리드 깜짝 영입, 1티어 폭로 "유럽 득점왕 출신 임대 임박"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 이적시장 막판 공격수 보강에 가까워졌다.

아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 마테오 모레토 기자는 31일(한국시각) '조너선 데이비드가 아틀레티코 마드리드로 임대를 떠난다. 2500만 유로 수준의 완전 이적 옵션이 붙었다. 유벤투스가 데이비드의 급여 대부분을 부담하게 된다'고 보도했다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자 또한 '데이비드가 아틀레티코 마드리드로 떠난다. 이미 유벤투스와 구두 합의를 마쳤다'며 '아틀레티코 마드리드에 합류할 예정인 데이비드는 임대 계약이지만, 완전 이적 옵션이 포함됐다. 아틀레티코 마드리드는 급여의 절반 정도를 부담할 예정이다'고 전했다.

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아틀레티코 마드리드는 올여름 꾸준히 공격진 영입을 원했다. 가장 큰 원인은 역시 훌리안 알바레스의 거취다. 여름 이적시장에서 바르셀로나행 의지를 강하게 드러냈던 알바레스는 구단이 바르셀로나 이적의 문을 닫으며 거취가 안갯속에 빠졌다. 아스널이 이적시장 막판까지 관심을 보이고 있으나, 당장 알바레스가 아스널을 택할지는 미지수다.

알바레스가 팀에서 활약할 수 없다면 공격진 영입은 필수적이다. 알바레스가 만약 잔류를 택하더라도 향후 이탈 가능성을 고려하면 아틀레티코 마드리드는 추가적인 공격진 보강이 고민이 될 수밖에 없었다. 더욱이 알렉산더르 쇠를로트가 부상으로 빠진 상황, 득점원이 부족한 것은 확실한 사실이었다.

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아틀레티코 마드리드는 당초 조슈아 지르크지, 니콜라스 잭슨 등 다양한 후보를 노렸으나, 임대 영입이 쉽사리 성사되지 않았다. 마침내 결실을 맺은 선수는 데이비드였다. 캐나다 출신의 공격수 데이비드는 지난 2018년 벨기에 리그 헨트에서 프로 데뷔 이후 꾸준히 득점면에서 좋은 모습을 보여주며 성장했다. 2020년 릴로 이적한 이후에는 본격적으로 프랑스 리그 대표 공격수 중 한 명으로 활약했다. 데이비드는 릴에서 몸 담은 5시즌 동안 232경기 109골, 골잡이 면모를 과시했다.

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다만 최근에는 유벤투스 이적 이후 고전했다. 2025~2026시즌 유벤투스로 향한 데이비드는 46경기 8골-5도움에 그쳤다. 뛰어난 스탯이라고 보기는 어려웠다. 유벤투스도 데이비드의 거취를 고민했고, 아틀레티코 마드리드의 구애가 들어오며 임대 이적이 성사될 수 있었다. 데이비드가 릴 시절의 득점력을 되찾는다면 아틀레티코 마드리드 최전방에서 이강인과의 호흡도 큰 기대를 모을 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com