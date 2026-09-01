'韓 철벽' 김민재 이토록 대단한 선수였나...日 대형 악재, '국가대표 수비수' 결국 항복 선언 "뮌헨 떠나려고 역오퍼까지 시도 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]버텨낸 김민재가 대단할 수밖에 없다. 벤치로 밀려난 이토 히로키가 바이에른 뮌헨을 떠날 계획이다.

독일의 tz는 31일(한국시각) '이토 히로키가 바이에른을 떠날 수 있다'고 보도했다.

tz는 '이토는 바이에른 뮌헨에서 더 이상 필요 없는 선수로 여겨지고 있다. 투트가르트에서 뮌헨으로 이적한 이후 주전 자리를 확보하지 못했다. 그는 이번 여름 이적 시장에서 팀을 떠날 준비를 모두 마쳤다. 이토는 아약스로 영입 제안을 역으로 건넸다. 아약스의 수비 영입 후보로 거론되고 있다. 바이에른 또한 올여름 이토가 팀을 떠날 수 있도록 허용할 수 있다'고 전했다.

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2024년 여름 바이에른 합류한 이토는 당시 큰 기대를 모았다. 바이에른의 새로운 주전 수비수가 될 수 있다는 전망과 함께 김민재의 강력한 경쟁자라는 평가도 이어졌다. 1999년생 센터백인 히로키는 일본 J리그 주빌로 이와타에서 프로에 데뷔한 이후 꾸준히 J리그 무대를 누비다가 지난 2021년 슈투트가르트에 합류했다. 슈투트가르트에 완전 이적한 그는 꾸준히 주전으로 자리하며 분데스리가 무대에서도 단단한 수비를 선보였다. 히로키는 왼발잡이로 좌측 센터백과 레프트백 등을 모두 소화할 수 있으며, 안정적인 볼 컨트롤과 볼 배급 등 장점이 확실한 선수였다.

하지만 바이에른에서 이토는 기대 이하였다. 가장 중요한 부상 관리에서 최악의 모습을 보였다. 이토는 바이에른 합류 이후 두 시즌 동안 부상 문제로 인해 결장이 많았다. 출전 경기 수가 고작 31경기다. 지난 2025~2026시즌 당시 선발로 출전한 리그 경기 수는 고작 10경기에 불과하다.

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팀 내 입지가 완전히 좁아진 이토는 결국 출전 시간 등을 고려해 이적을 추진하는 것으로 보인다. 이토의 행선지로 꼽히는 팀은 아약스다. 이타쿠라 고, 도미야스 다케히로 등이 뛰었던 아약스에서 다시금 주전 선수로서의 도약을 꿈꾸는 이토다.

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이토의 상황을 고려하면 그간 3옵션으로 팀 주전 자리에서 밀려났던 김민재의 결단이 더 대단할 수밖에 없다. 김민재는 지난 시즌 요나단 타에 밀려 자리를 잃었음에도 꾸준히 팀의 세 번째 센터백으로서 경기에 나서면 준수한 활약을 선보였다. 바이에른은 당초 김민재 매각 계획을 철회하고, 올 시즌 김민재를 남기기로 결정했다. 김민재 스스로 쟁취해낸 잔류다. 이토의 선택과 대비되는 결과다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com