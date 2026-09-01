'국가대표 유망주' 배준호, 끝끝내 빅리그행 이적 성사되나...이적시장 막판 '깜짝 도우미' 아스널 등장, 1티어 폭로 "리옹 공격수 영입 검토 중"

사진=대한축구협회

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 이적이 성사될 수 있을까. 이를 도울 팀으로 아스널이 등장했다.

배준호는 이번 여름 이적시장에서 빅리그 진출 가능성이 거론됐다. 선택을 해야 하는 시기였다. 스토크시티 이적 후 3시즌을 보낸 상황, 성장을 위해선 배준호도 환경의 변화가 필요할 수 있는 시점이다. 이런 상황에서 프랑스 유력 기자인 산티 아우나의 보도와 함께 리옹행 가능성이 대두됐다. 프랑스 명문인 리옹의 관심은 배준호로서는 매력적일 수밖에 없었다.

하지만 첫 소식 이후 한 달 이상의 시간, 이적시장 막판에 이르렀음에도 이적 진전 소식은 나오지 않고 있다. 영국의 스토크센티넬은 '배준호의 거취는 이번 여름 이적 시장의 주요 화두 중 하나였으며, 한국인 구단주가 있는 리옹의 관심도 거론되고 있다. 하지만 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 시즌이 시작되는 상황에서 본격적인 영입 시도는 없었던 것으로 알려졌다'고 전했다.

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19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

중요한 문제는 이적료다. 구단 간의 입장 차이가 크다. 배준호의 이적시장 가치가 400만유로(약 65억원)로 평가받는 가운데, 스토크는 1.5배인 600만 유로를 요구하고 있다고 알려졌다. 반면 리옹은 350만 유로를 제안했다. 협상이 난항을 겪는다면 리옹은 배준호를 포기할 수밖에 없다. 이런 상황에서 리옹의 재정적인 여건을 나아지게 해줄 수 있는 관심이 등장했다. 아스널이 리옹 공격수 말릭 포파나 영입에 갑작스럽게 뛰어들었다.

유럽축구 이적시장에 정통한 데이비드 온스테인 기자는 1일(한국시각) '아스널이 화요일 이적 시장 마감을 앞두고 리옹의 윙어 말릭 포파나 영입을 검토하고 있다'고 보도했다.

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온스테인은 '영입 명단에 올라 있었으며 미켈 아르테타 감독과도 대화를 나눈 바 있는 포파나는 리옹이 유럽챔피언스리그 진출에 실패하며 이적 가능한 자원으로 급부상했다. 올 시즌 5경기에서 2골을 터트렸고, 리옹 통산 83경기에 출전해 19골을 기록했다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '아스널은 현재 가브리엘 마르티넬리가 7000만 유로에 알힐랄 합류를 앞뒀고, 가브리엘 제주스가 1000만 유로에 바르셀로나 이적에 근접한 상황에서 포파나에 대한 관심이 등장했다'고 덧붙였다.

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포파나가 아스널로 이적해 리옹에 거액의 이적료를 안긴다면, 이적시장 막판 배준호의 이적 여부에도 큰 반전이 생길 가능성을 배재할 수 없다. 포파나의 이적 여부에 따라 리옹의 이적시장 막판 선수 영입 추진 계획 또한 충분히 달라질 수 있기에 아스널의 포파나 영입이 어떻게 마무리되는 지가 배준호와 스토크, 리옹 모두에게 중요할 수밖에 없다. 이적시장 막판까지 빅리그 이적의 희망을 완전히 놓을 수는 없을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com