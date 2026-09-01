토트넘 제정신 맞아? 'EPL 2골' 사비뉴, 이강인 2배 지불하고 영입→'약물 징계' 우크라이나 손흥민 합류 임박..."합의 완료"

사진=무드리크 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 미하일로 무드리크 영입을 고려하고 있다.

영국의 'BBC'는 1일(이하 한국시각) '첼시는 토트넘의윙어 미하일로 무드리크, 수비수 토신 아다라비요 이적 제안을 수락했다'며 '토트넘은 무드리크를 영입하여 그의 옛 감독인 로베르토 데 제르비와 재회시키기를 원하고 있다'고 보도했다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 개인 SNS를 통해 '토트넘이 무드리크를 임대로 영입하기로 했다. 무드리크는 임대료가 포함된 계약으로 토트넘에 합류한다. 계약 조건에는 의무가 아닌 선택적 완전 영입 옵션 조항이 포함돼 있다'고 전했다.

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사진=무드리크 SNS 캡처

무드리크는 지난 2023년 1월 겨울 이적시장을 통해 첼시로 이적했다. 당시 1억 유로(약 1500억원)라는 거액의 이적료를 기록하며 많은 관심을 받았다. 샤흐타르 도네츠크에서 활약할 시절 무드리크는 엄청난 스피드를 통한 위력적인 드리블과 강력한 슈팅, 패스 후 움직임까지 다양한 부분에서 높은 평가를 받았으나, 이적료가 지나친 것이 아니냐는 의견도 적지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 공격수 손흥민과의 닮은 점이 여러 차례 비교되기도 했다.

첼시 이적 후 무드리크에 대한 기대는 모두 실망으로 바뀌었다. 첼시에서 단점만 도드라지며, 활약을 거의 하지 못했다. 경합 능력도 부족했으며, 돌파를 통한 파괴력, 슈팅을 이용한 공격 전개 모두 부족했다. 첫 시즌 17경기에 나서 2도움에 그쳤고, 직전 2023~2024시즌도 41경기 7골 2도움으로 기대에 한참 못 미쳤다. 올 시즌은 15경기 3골 4도움을 기록했지만, 3골 3도움이 리그가 아닌 유로파콘퍼런스리그에서 적립한 수치다.

사진=무드리크 SNS 캡처

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부진과 더불어 문제가 터졌다. 지난해 12월 영국 공영방송 BBC는 '무드리크는 금지 약물 양성 반응이 나왔다고 확인을 받았으며, 선수는 이에 대해 고의 사용을 극구 부인했다. 첼시 측은 양성 원인을 알아내기 위해 노력할 것이라 밝혔다. 의도적으로 약물을 복용한 것이 밝혀지면 최대 4년 출전 정지 처분을 받을 수 있다'라고 전했다. 결국 무드리크는 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다.

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멜도니움을 복용했다고 알려진 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소를 통해 징계 수위를 낮추고자 했다. 이후 WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA가 멜도니움 관련 규정을 변경하며 행운이 따랐다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준에 따르면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 미미한 수준이다.

AP연합뉴스

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무드리크는 올 시즌 첼시에 다시 돌아왔지만, 활약할 자리가 없기에 이적을 알아보고 있다. 이를 토트넘이 주목했다. 토트넘은 앞서 사비뉴, 오마르 마르무쉬 등을 데려오며 공격진을 보강했다. 다만 아직까지는 위협적인 모습이 부족하다. 무드리크까지 영입에 가까워지며 공격진 보강을 성사시킨 것으로 보인다.

한편 토트넘은 올여름 공격진 영입에 막대한 이적료를 투입 중이다. 사비뉴의 경우 무려 1억 파운드의 이적료를 지불했고, 마르무쉬 또한 임대 후 완전 이적이 이뤄지면 6000만 파운드에 달한다고 알려졌다. 나머지 한 자리를 무드리크가 채운다면 공격진을 어떻게 구성할 수 있을지도 지켜볼 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com