韓 축구 역사상 이런 '수비 에이스' 있었나...방출 위기 극복한 김민재, 뮌헨마저 무릎 꿇었다 "없어서는 안 될 존재, 상황 달라졌다"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 입장이 완전히 달라졌다.

독일의 tz는 1일(한국시각) '김민재가 바이에른 뮌헨 핵심 선수로 급부상한 이유'라며 김민재의 팀 내 입지에 주목했다.

김민재는 올여름 뜨거운 관심을 받았다. 빅클럽들의 관심이 이어졌다. 가장 먼저 등장한 팀은 맨체스터 유나이티드였다. 여기서 그치지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들이 김민재 영입을 위해 문을 두드렸다. 독일의 TZ는 '아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다'며 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(애스턴 빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다'고 설명했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

김민재의 잔류 여부에 모두가 주목했다. 선수의 의지는 굳건했다. 바이에른 잔류였다. 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류에 대한 생각을 명확히 드러냈다.

김민재는 29일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 VfB 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 1라운드 경기에서 선발 출전, 팀의 5대1 대승에 일조했다. 앞서 DFB 슈퍼컵에서도 선발로 나서며 팀 승리에 일조했던 김민재는 이번 경기에서는 다욧 우파메카노와 선발로 호흡을 맞추며 팀 대승에 깅했다. 독일의 스폭스는 '적어도 시즌 첫 두 경기에서 보여준 것처럼, 김민재는 문제아라는 오명을 벗어던진 듯하다'며 칭찬했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

입지 자체도 완전히 달라졌다는 평가다. tz는 '김민재는 현재 없어서는 안 될 존재다'며 '잠재적인 이적 후보로 여러 차례 거론됐던 김민재는 도르트문트전, 슈투트가르트전 모두 선발 출전했다'고 전했다. 이어 '김민재는 뛰어난 가속력을 갖춘, 타협 없는 수비수로 일대일 상황에서 쉽게 제쳐지지 않는다. 콤파니 감독의 시스템에 완벽하게 부합하는 선수다. 김민재가 좋은 활약을 펼치는 이유는 무엇일까. 한 가지 가능성은 바로 뮌헨 입성 이후 처음으로 완전한 프리시즌 훈련에 참가할 수 있었다는 점이다'고 전했다.

Advertisement

프리시즌을 정상적으로 소화하며 기세를 올린 김민재는 올 시즌 바이에른 주전 수비수 경쟁의 판을 흔들고 있다. 이미 앞서나가는 쪽이 된 김민재다. 막스 에베를 단장 또한 "현재 우리 팀에는 세계적인 수준의 센터백 세 명이 있다. 일부 클럽들은 이미 이 세 선수의 퀄리티를 부러워하고 있을 것이다. 물론 경기 수가 많아서 모든 선수가 필요하다. 김민재는 이미 지난 시즌에 완전히 안정되었고, 지금도 그걸 이어가고 있다"고 했다. 바이에른 잔류를 택한 김민재가 올 시즌 반등을 통해 주전 자리를 차지할지도 주목할 부분이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com