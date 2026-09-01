'독박 축구' 손흥민 완전 토트넘 꼴났다, LAFC 핵심 전력 방출→조규성의 미트윌란 합류

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 LAFC가 큰 전력을 잃게 생겼다.

스페인 매체 아스 미국판은 31일(한국시각) 'LAFC는 이번 여름 이적시장이 마감되기 전, 공격진의 핵심 중 한 명인 다비드 마르티네스를 떠나보낼 준비를 하고 있다. 덴마크 리그의 FC 미트윌란이 아직 LAFC 소속인 이 베네수엘라 윙어 영입에 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

이어 '현재까지 이적 협상의 구체적인 세부 사항은 알려지지 않았으나, 이 베네수엘라 선수가 최근 경기에 나서지 못하고 있는 상황은 남은 2026년 그의 다음 행선지가 어디가 될지 설명해 주는 대목일 수 있다. 마르티네스가 마지막으로 LAFC 경기에 나선 것은 리그스컵 마지막 경기였던 케레타로전에서 잠시 출전했을 때다. 리그에서는 밴쿠버 화이트캡스와의 무승부 경기에서 잠시 뛴 이후 출전 기록이 없다. 다비드 마르티네스는 최근 경기 소집 명단에도 전혀 포함되지 않고 있다. 이는 그가 곧 떠나게 될 것임을 짐작게 한다'고 설명했다.

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이후 미국 디 애슬래틱의 유력 기자인 톰 보거트 또한 "미트윌란이 베네수엘라 국가대표 윙어 마르티네스 영입을 마무리하고 있다"고 전했다.

AFP연합뉴스

마르티네스는 2006년생 베네수엘라 국적의 윙어로, 자국 프리메라 디비시온 소속이던 모나가스 SC에서 뛰다 2024년 2월 LAFC로 이적하며 베네수엘라 축구 역사상 최고 이적료 기록을 세운 유망주다. 오른쪽 윙어를 주 포지션으로 소화하지만 왼발잡이라 왼쪽에서도 뛸 수 있다 LAFC에서 곧바로 잠재력을 보여주지 못했지만 이번 시즌에 알을 깨고 나왔다는 평가를 받는다.

마르티네스가 실제로 팀을 떠나게 되면 그 공백은 클 것으로 예상된다. 이는 고스란히 손흥민의 부담으로 이어질 공산이 크다. 마르티네스는 LAFC의 오른쪽에서 제일 파괴력이 있는 선수이기 때문이다. 마르티네스가 출전하면 반대편이나 중앙에 있는 손흥민을 향한 견제가 덜해진다. 반대로 손흥민에게 수비가 쏠렸을 때 마르티네스가 이득을 보는 부분도 있었다. 하지만 이제 LAFC 상대팀은 손흥민과 드니 부앙가 수비에 집중할 수 있게 됐다.

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EPA연합뉴스

LAFC 내부에 마르티네스를 대체할 마땅한 카드가 보이지 않는다. 최근 경기 소집 명단에서조차 제외되고 있는 상황 자체가 구단이 이미 이적을 기정사실화하고 다른 자원 활용 방안을 고민하고 있음을 시사한다. 뚜렷한 대체 영입 없이 시즌 막바지를 치러야 한다면, 손흥민을 비롯한 남은 공격진에게 걸리는 전술적 부담은 한층 커질 수밖에 없다.

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현재 LAFC의 분위기도 매우 좋지 않고, 손흥민도 7경기 연속 무득점을 기록 중일 정도로 상황이 어렵다. 이 상황에서 핵심 전력인 마르티네스의 이탈은 치명적이다.

한편 마르티네스를 영입할 미트윌란에는 국가대표 공격수인 조규성이 뛰고 있다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com