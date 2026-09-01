'토트넘, 또 하이재킹 당했다' 맨체스터 시티, 에버턴 세네갈 국대 공격수 은디아예 완전 영입 합의..'이적료 6500만파운드, 토트넘은 무드릭 임대로 선회'

은디아예 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 시티가 여름 이적 시장 막판에 세네갈 국가대표 공격수 일리만 은디아예(에버턴) 영입에 합의한 것으로 알려졌다. 당초 그는 토트넘행이 유력했지만 맨시티가 막판에 하이재킹에 성공한 것으로 보인다.

영국 매체 BBC, 디 애슬레틱, 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노 등은 1일(한국시각) 일제히 은디아예가 맨시티로 이적 합의가 됐다고 보도했다.

디 애슬레틱 데이비드 온스테인 기자에 따르면 맨시티가 전격적으로 이적 경쟁에 뛰어들면서 6500만파운드 규모의 이적료로 은디아예 영입에 합의했다. 기본 이적료 6000만파운드에 옵션으로 500만파운드가 추가되는 조건이라고 한다. 현재 최종 마무리 단계에 있으며, 세네갈 국가대표인 은디아예는 현지시각 1일 메디컬 테스트를 받기로 했다.

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Soccer Football - Premier League - Everton v Crystal Palace - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - August 22, 2026 Everton's Iliman Ndiaye reacts Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 26세의 은디아예는 에버턴을 떠나 북런던의 토트넘으로 이적을 앞두고 있었다. 하지만 막판에 반전이 일어났다고 한다. 토트넘의 브라질 출신 공격수 히샬리송이 이적을 주저하면서 은디아예의 계약이 지연됐다. 또 맨시티의 경우 리버풀의 네덜란드 국가대표 공격수 코디 각포를 영입하는 계획이 성사되지 않았다. 이적료 8500만파운드에 영입하는 계약이 성사되지 않았다. 안도니 이라올라 감독의 리버풀 측이 각포의 대체자를 구하지 못해 협상을 중단한 것이다. 지난 두 시즌 동안 그는 에버턴의 에이스로 활약했다.

2000년생인 은디아예는 2024년 7월, 프랑스 마르세유에서 에버턴으로 이적했다. 당시 이적료는 1800만유로였다. 그는 에버턴과 2029년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 5300만유로다.

Everton's Senegalese striker #10 Iliman Ndiaye (L) vies with Bournemouth's French defender #03 Adrien Truffert (R) during the English Premier League football match between Bournemouth and Everton at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on August 29, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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은디아예를 맨시티에 빼앗긴 토트넘은 여름 이적 시장이 닫히기 런던 라이벌 첼시로부터 우크라이나 국가대표 공격수 미하일로 무드릭을 임대 영입하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com