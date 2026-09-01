손흥민 후계자가 '약물 징계 논란' 우크라이나 손흥민. 충격의 HERE WE GO, 히샬리송 때문

사진=로마노 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 이적시장 막판 미하일로 무드리크를 품었다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 1일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "무드리크의 토트넘 이적이 확정되었다"며 이적이 성사됐을 때만 외치는 'HERE WE GO'를 달았다. 그는 "개인 조건도 모두 합의가 됐다. 무드리크는 임대료가 포함된 임대 계약으로 토트넘에 합류하며, 계약 조건에는 의무가 아닌 선택 매수 옵션 조항이 포함되어 있는 것으로 확인되었다. 이 우크라이나 출신 윙어는 로베르토 데 체르비 감독과 다시 재회하게 된다"고 밝혔다.

충격적인 거래가 아닐 수 없다. 토트넘은 원래 에버턴 윙어인 일리만 은디아예 영입 작업을 마무리하던 중이었다. 토트넘은 에버턴이 히샬리송을 원하자 이를 수락하며 반대 조건으로 은디아예 영입을 추진했다. 양측은 합의에 도달했고, 거래가 마무리될 수 있었지만 히샬리송이 갑자기 에버턴의 제안을 거절했다. 그때 맨체스터 시티가 은디아예 영입에 뛰어들면서 히샬리송도 방출하고, 은디아예까지 품으려고 했던 토트넘의 계획은 완전히 망가졌다.

Advertisement

토트넘이 제일 원했던 손흥민 후계자는 원래 코디 각포였다. 각포는 이번 여름 이적시장에서 리버풀을 떠나는 걸 고려했다. 각포는 브래들리 바르콜라가 리버풀로 이적하면서 입지가 불안해졌기 때문이다. 그러나 각포는 최종적으로 리버풀 잔류를 선언했다. 각포 영입이 무산되자 은디아예를 노린 건

사진=무드리크 SNS 캡처

데 플랜B마저 망가진 셈.

'멘붕'에 빠진 토트넘은 결국 도박을 결정했다. 현재 경기력을 전혀 장담할 수 없는 무드리크를 품기로 했다. 2022~2023시즌 무드리크는 우크라이나 명문인 샤흐타르 도네츠크에서 충격적인 활약상을 보여주면서 단숨에 유럽 빅클럽들을 매료시켰다. 무드리크를 데려가기 위해 치열한 경쟁이 붙었고, 당시 승자는 첼시였다. 첼시는 무려 7000만유로(약 1150억원)라는 거액을 투자해 무드리크를 데려왔다.

Advertisement

Advertisement

하지만 무드리크는 첼시에서는 매우 부진했다. 폭발적인 스피드는 가지고 있었지만 부족한 기본기와 심각한 골 결정력, 떨어진 자신감 등이 발목을 잡았다. 심지어 2024년 11월 무드리크는 4년 출장 정지라는 충격적인 징계를 받게 됐다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐기 때문이다. 멜도니움이라는 금지 약물을 복용한 게 확인됐기 때문이다. 하지만 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, 세계반도핑기구와의 합의로 지난 7월 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다.

AP연합뉴스

무드리크가 데 제르비 감독 밑에서 최고의 시즌을 보냈다고 해도, 1년 6개월 이상 프로 경기를 소화한 적이 없다. 그런 선수를 밑고 한 시즌을 보내야 하는 토트넘이다. 첼시 시절에도 보여준 게 없었던 무드리크가 성공 가능성이 매우 희박하다. 히샬리송의 에버턴 이적 거절 스노우볼이 이적시장 막판 작업을 망치고 있다.