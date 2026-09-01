'레알 마드리드 보다 공격이 더 강하다' FC바르셀로나 또 5골 대폭발, 야말-하피냐 2골씩 몰아쳐 라요 5-2 대파..'파죽의 3연승→득실차에서 레알 제치고 선두 도약'

epaselect epa13203213 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring the 2-1 goal during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Rayo Vallecano, in Barcelona, Spain, 31 August 2026. EPA/QUIQUE GARCIA

Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Rayo Vallecano in Barcelona, Spain, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Rayo Vallecano de Madrid at Camp Nou Stadium in Barcelona on August 31, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]FC바르셀로나가 무려 5골을 터트리며 스페인 라리가 개막 3연승을 달렸다. 바르셀로나가 라이벌 레알 마드리드를 선두 자리에서 끌어내리며 가장 맨 꼭대기로 올라섰다.

바르셀로나는 1일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프 누에서 벌어진 라요 바예카노와의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 홈경기서 5대2 대승을 거뒀다. 에이스 라민 야말과 하피냐가 나란히 2골씩 터트렸다. 또 상대 자책골 행운까지 겹쳤다. 바르셀로나는 레알 마드리드와 나란히 3연승 승점 9점으로 같아졌지만 골득실차에서 2골 앞서며 리그 선두로 올라섰다. 바르셀로나는 3연승을 하면서 12득점-2실점했다. 레알 마드리드(10득점-2실점) 보다 2골 더 많이 넣었다. 바르셀로나는 엘체(5대0), 아틀레틱 빌바오(2대0), 라요까지 대파했다. 3경기에서 경기당 평균 4골씩 넘은 셈이다.

Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Rayo Vallecano in Barcelona, Spain, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

바르셀로나는 라요를 상대로 경기 초반의 악재를 딛고 리그 홈 경기 21연승을 달성했다. 바르셀로나는 전반 12분 선제골을 내줬다. 알바로 가르시아가 왼쪽 측면에서 전담 수비를 따돌린 후 컷백을 내주었고, 세르히오 카메요가 강하게 차 넣었다. 이후 바르셀로나의 반격은 매서웠다. 하피냐가 전반 19분, 차비 에스파트의 패스를 이어받아 골키퍼까지 제치고 동점골(1-1)을 넣었다. 강한 압박을 펼친 바르셀로나는 2분 후 마르크 베르날이 박스 안쪽에 있던 라민 야말에게 패스를 전달했다. 야말은 강하게 차 넣으며 이번 시즌 마수걸이 골을 신고했다. 바르셀로나가 전반전을 2-1로 앞선 채 마쳤다.

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Barcelona's Lamine Yamal celebrates with his teammate Barcelona's Raphinha after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Rayo Vallecano in Barcelona, Spain, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

바르셀로나는 후반 시작 6분 만에 상대 자책골로 3-1로 도망갔다. 앤서니고든이 상대 문전으로 찔러준 크로스를 커버를 들어오던 플로리안 르죈이 걷어내려다 자책골로 연결됐다. 바르셀로나는 후반 14분, 두번째 실점을 했다. 우나이 로페스의 코너킥 상황에서 카메요가 헤더로 골망을 흔들었다. 2-3으로 추격을 당한 바르셀로나는 조커로 페르민, 로드리를 투입했다.

파상공세를 퍼부은 바르셀로나는 막판 20분 동안 두 골을 추가했다. 후반 26분, 하피냐가 고든의 패스를 받아 강력한 슈팅으로 팀의 네번째 골을 완성했다. 개인적으로 이번 시즌 5호골이다. 바르셀로나는 후반 추가시간, 야말이 카림 아데예미의 패스를 받아 구석으로 감아 차 넣으며 팀의 5번째 골을 기록했다.

TOPSHOT - Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha (R) celebrates scoring his team's fourth goal with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Rayo Vallecano de Madrid at Camp Nou Stadium in Barcelona on August 31, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

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바르셀로나의 다음 일정은 오는 6일 발렌시아와의 리그 원정 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com