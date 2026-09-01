'레알 마드리드 보다 공격이 더 강하다' FC바르셀로나 또 5골 대폭발, 야말-하피냐 2골씩 몰아쳐 라요 5-2 대파..'파죽의 3연승→득실차에서 레알 제치고 선두 도약'

[스포츠조선 노주환 기자]FC바르셀로나가 무려 5골을 터트리며 스페인 라리가 개막 3연승을 달렸다. 바르셀로나가 라이벌 레알 마드리드를 선두 자리에서 끌어내리며 가장 맨 꼭대기로 올라섰다.
바르셀로나는 1일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프 누에서 벌어진 라요 바예카노와의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 홈경기서 5대2 대승을 거뒀다. 에이스 라민 야말과 하피냐가 나란히 2골씩 터트렸다. 또 상대 자책골 행운까지 겹쳤다. 바르셀로나는 레알 마드리드와 나란히 3연승 승점 9점으로 같아졌지만 골득실차에서 2골 앞서며 리그 선두로 올라섰다. 바르셀로나는 3연승을 하면서 12득점-2실점했다. 레알 마드리드(10득점-2실점) 보다 2골 더 많이 넣었다. 바르셀로나는 엘체(5대0), 아틀레틱 빌바오(2대0), 라요까지 대파했다. 3경기에서 경기당 평균 4골씩 넘은 셈이다.
바르셀로나는 라요를 상대로 경기 초반의 악재를 딛고 리그 홈 경기 21연승을 달성했다. 바르셀로나는 전반 12분 선제골을 내줬다. 알바로 가르시아가 왼쪽 측면에서 전담 수비를 따돌린 후 컷백을 내주었고, 세르히오 카메요가 강하게 차 넣었다. 이후 바르셀로나의 반격은 매서웠다. 하피냐가 전반 19분, 차비 에스파트의 패스를 이어받아 골키퍼까지 제치고 동점골(1-1)을 넣었다. 강한 압박을 펼친 바르셀로나는 2분 후 마르크 베르날이 박스 안쪽에 있던 라민 야말에게 패스를 전달했다. 야말은 강하게 차 넣으며 이번 시즌 마수걸이 골을 신고했다. 바르셀로나가 전반전을 2-1로 앞선 채 마쳤다.
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바르셀로나는 후반 시작 6분 만에 상대 자책골로 3-1로 도망갔다. 앤서니고든이 상대 문전으로 찔러준 크로스를 커버를 들어오던 플로리안 르죈이 걷어내려다 자책골로 연결됐다. 바르셀로나는 후반 14분, 두번째 실점을 했다. 우나이 로페스의 코너킥 상황에서 카메요가 헤더로 골망을 흔들었다. 2-3으로 추격을 당한 바르셀로나는 조커로 페르민, 로드리를 투입했다.
파상공세를 퍼부은 바르셀로나는 막판 20분 동안 두 골을 추가했다. 후반 26분, 하피냐가 고든의 패스를 받아 강력한 슈팅으로 팀의 네번째 골을 완성했다. 개인적으로 이번 시즌 5호골이다. 바르셀로나는 후반 추가시간, 야말이 카림 아데예미의 패스를 받아 구석으로 감아 차 넣으며 팀의 5번째 골을 기록했다.
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바르셀로나의 다음 일정은 오는 6일 발렌시아와의 리그 원정 경기다.
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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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