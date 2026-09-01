"더 바칠것이 없다" 불멸의 메시 진짜 마지막? 2016년 그날 은퇴했더라면 세계축구가 놓칠 뻔한 위대한 10년의 역사

An Instagram post on Lionel Messi's account shows notepad pages and text in Spanish explaining his retirement from the Argentine national team,

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[스포츠조선 전영지 기자]"내 모든 것을 바쳤다. 더 이상 바칠 것이 남아있지 않다."

리오넬 메시가 1일(한국시각) 국가대표 은퇴를 전격 선언했다. 아르헨티나의 역대 최다 득점자이자 최다 출전 기록 보유자인 메시는 2022년 카타르월드컵 우승 영광과 2021년, 2024년 코파 아메리카 우승을 이끌었다. 하지만 세계는 하마터면 이 눈부신 성공을 보지 못할 뻔했다.

영국 BBC는 '메시의 10년 지배가 일어나지 않을 뻔했던 이유'라는 제하에 10년 전 메시 은퇴 선언의 기억을 떠올렸다. 은퇴 번복 이후 10년, 포기하지 않은 덕분에 놀라운 기적이 완성됐다.

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2016년 6월 26일, 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 메시는 국가대표를 떠날 결심을 했다. 29번째 생일을 맞이한 지 불과 이틀 뒤, 승부차기 끝에 패한 아르헨티나의 코파 아메리카 결승전에서 페널티킥 실축 직후, 메시는 국대 은퇴를 결심했다. 113경기에 출전한 후, 그는 단호했다. 두번 다시 아르헨티나 유니폼을 입지 않을 생각이었다. "나에게 국가대표팀은 끝났다. 할 수 있는 모든 것을 했다. 챔피언이 되지 못해 마음이 아프다"고 했다.

TOPSHOT - (FILES) Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates with teammates after winning the 2026 World Cup round of 16

메시의 고통은 충분히 이해할 만했다. 아르헨티나는 2014년 월드컵 결승, 2007년, 2015년, 그리고 2016년 코파 아메리카 결승전에서 연거푸 패했다. 자타공인 세계 최고의 선수였지만 자신의 조국에선 가장 중요한 순간마다 실패했다. 메시는 "가장 원했던 것이었지만 얻을 수 없었기에 이제 끝이라고 생각한다"며 눈물을 참았다. "이게 모두에게 최선이라고 생각한다"며 은퇴를 선언했다.

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다행히도 이것이 끝이 아니었다. 이후 10년, 그는 세계 축구 역사상 가장 위대한 스토리를 완성했다. 하마터면 다시 보지 못할 뻔했던 10년의 위대한 지배였다. 2016년 6월 은퇴 번복 이후, 메시는 아르헨티나 대표팀에서 94경기를 더 뛰며 70골을 추가로 넣었고 그토록 간절했던 4개의 메이저 트로피를 들어 올렸다.

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2016년 6월 은퇴 선언 후 "나라에 대한 사랑"으로 은퇴를 번복한 8월 12일 사이의 6주는 아르헨티나 축구 역사, 심지어 세계 축구 역사를 바꾼 기간이다. 디에고 마라도나와 리오넬 메시는 둘 다 아르헨티나 대표팀에서 월드컵 우승을 한 번씩 차지했다. 또다른 아르헨티나의 전설 디에고 마라도나는 "그는 정말 좋은 사람이지만 강한 성격이 없다. 그는 리더가 될 성격이 부족하다"고 비판했다. 당시만 해도 마라도나와의 비교는 메시에게 불리했다. 메시는 바르셀로나에서 이미 라리가 우승 8회, 챔피언스리그 우승 4회를 달성했고, 발롱도르를 5번이나 수상했으며 아직 30세도 되지 않은 상태였다. 마라도나의 클럽 커리어에 비해 훨씬 위대했지만 국대 유니폼을 입으면 달랐다. 메이저 대회 우승은 2008년 올림픽 금메달뿐이었다. 마라도나는 1986년 멕시코월드컵에서 아르헨티나를 거의 혼자 힘으로 우승으로 이끌었다. "디에고 마라도나만큼 좋지 않다", "큰 경기에서 사라진다", "국가 실패의 일부다" 등 온갖 비난이 메시를 향했던 시절이다.

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메시가 은퇴를 고려한 것도 처음이 아니었다. 스페인 축구 전문가이자 메시의 전기 작가인 기욤 발라게는 "레오는 지면 정말 우울해했다. 그는 아르헨티나의 주장이 되는 것과 마라도나라는 중압감을 느꼈다"고 했다. "아르헨티나 사람들은 그를 '페초 프리오(Pecho Frio)'라고 불렀는데, 이는 '차가운 가슴'을 의미했다. 혈관에 피 대신 우유가 흐르고 있다고 말하는 분노의 표현이었다. 2016년 코파 아메리카에서 실패했을 때, 그것이 세 번째였고 공개적으로는 처음으로 국가대표팀을 떠나기로 결심한 때였다"고 돌아봤다. "이전 두 번은 상처를 핥게 두는 문제였지만, 이번에는 그가 직접 나와서 할 만큼 했다고 말했다. 그는 때로 생각하는 바를 그대로 말하기 때문에 어쩔 수 없을 때가 있다"고 했다.

마라도나 대 메시의 논쟁은 끝났다. 메시를 비판했던 사람들조차 결국 사과했다. 메시가 국가대표를 내려놓은 순간부터 아르헨티나 전역에 충격파가 울려 퍼졌다. 그는 4회 연속 결승전에서 패했지만 그는 국가대표팀 역대 최다 득점자이자 세계 최고의 선수이기도 했다. '메시를 돌아오게 하자' 캠페인은 그의 발표 불과 몇 분 후 동료들이 마음을 바꾸라고 촉구하면서 즉시 시작됐다.

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epa13202775 (FILE) - Lionel Messi of Argentina kisses the Copa America trophy after the Copa America 2021 final between Argentina and Brazil

골키퍼 세르히오 로메로는 "메시가 없는 국가대표팀은 상상할 수 없다"고 말했다. 소셜 해시태그 #NoTeVayasMessi (메시 떠나지 마)는 24시간 안에 2만회 이상 퍼져나갔다. 당시 마우리시오 마크리 아르헨티나 대통령은 메시와 통화해 재고를 설득했다. 마크리 대통령은 당시 취재진에게 "그동안 해온 일에 진심으로 만족하고 있으니 흘러나오는 말에 신경 쓰지 말라고 전했다"고 밝혔다.

하루도 채 지나지 않아 오라시오 로드리게스 라레타 부에노스아이레스 시장은 메시를 기리는 동상을 공개하고 시민들에게 메시에게 사랑을 보여줄 것을 촉구했다. 시장은 "축구 팬으로서 레오, 제발 결정을 재고해 주기를 부탁한다"고 말했다. 수천 명의 팬들이 부에노스아이레스 중심가에 모였고, 수도 전역의 도로 표지판에는 메시가 아르헨티나를 위해 계속 뛰어주기를 간청하는 문구가 게시되었다. 마라도나 역시 메시가 2018년 러시아월드컵에 팀을 이끌기 위해 남아야 한다고 주장했다.

에드가르도 바우사는 코파 아메리카 실패 이후 헤라르도 마르티노의 뒤를 이어 2016년 8월 아르헨티나 지휘봉을 잡았다. 단 8개월 동안만 임기를 이어갔지만, 첫 며칠이 가장 중요했다. 그가 가장 먼저 한 일은 메시의 마음을 돌리기 위해 바르셀로나로 떠난 것. 메시의 복귀를 바라는 거대한 열망은 거부할 수 없는 것이었다.

결국 메시는 국가대표팀에 복귀하며 "이 나라와 이 유니폼을 너무 사랑한다"고 말했다. "내가 아르헨티나에서 계속 뛰기를 바랐던 모든 사람들에게 감사하다. 바라건대 조만간 그들에게 환호할 거리를 줄 수 있기를 바란다."

그럼에도 성공은 즉각 찾아오진 않았다. 2018년 아르헨티나는 러시아월드컵 16강에서 프랑스에 무릎을 꿇었고, 많은 이들이 메시가 트로피를 들어 올릴 가능성을 일축했다. 놀랍게도 메시는 34세가 될 때까지 성인 국제대회 트로피를 단 하나도 따내지 못했다. 그러나 2022년 피날리시마를 포함해 불과 3년 남짓 만에 무려 4개의 메이저 우승컵을 들어올렸다.

우승할 때마다 그의 국가대표 커리어 지속 여부에 대한 질문이 제기됐지만, 그는 2026년 북중미월드컵에서 자신의 여섯 번째 월드컵까지 뛰어 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나를 2연속 결승으로 이끌었고 스페인에 석패했다. 이전의 스피드는 잃었지만 경기장을 거닐며 뛰었고, 가장 중요한 순간엔 어김없이 그가 있었다. 어떻게든 예전 못지않은 기량을 증명해냈다. 결승전은 메시가 10년 전 '은퇴'했던 바로 그 경기장에서 열렸다.

2016년 결승전이 열린 메트라이프 스타디움에 있었다는 아르헨티나 팬 벤하민은 "(10년 전) 메시가 은퇴했을 때, 그것은 우리 모두가 그를 얼마나 사랑하는지 일깨워주었다"면서 "그가 은퇴한다는 말을 들었을 때 나도 울고 나라 전체가 울었다. 비판을 받기도 했지만 그것은 모두가 너무나 신경 썼기 때문이었다. 리오넬 메시가 없었다면 아르헨티나는 1986년 우승 이후 다음 월드컵을 지금도 여전히 기다리고 있었을 것"이라고 했다.

메시의 축구 인생 향방은 올해 월드컵 결승전이 끝난 지 불과 3주 만에 부친 호르헤가 사망하면서 다시 불확실해졌다. 이번 결정은 최종적인 것으로 보인다. 39세의 나이에 또 한번 국가대표로 복귀할 가능성은 낮아 보인다. 하지만 남미 축구 전문 기자 팀 비커리는 향후 아르헨티나에서 공식적인 고별전이 열릴 가능성이 있다며 여지를 남겼다.

비커리는 BBC 라디오 5 라이브에 출연해 "월드컵 결승전에서의 행동으로 아르헨티나가 자국 땅에서 치르는 다음 경기는 관중 수용 인원의 50%만 입장한 채 진행된다는 점을 기억해야 한다"면서도 "하지만 징계가 끝나면 아르헨티나 축구협회는 '부에노스아이레스로 돌아와 경기를 열면 어떨까? 남미에서 가장 큰 수용 인원을 자랑하는 리버 플레이트 구장에서 공식 고별전을 하는 건 어떨까? 리오넬 메시, 마지막으로 한 번 더 뛰는 걸 어떻게 생각하나' 하는 제안을 하게 될 것"으로 예상했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com