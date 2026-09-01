'디펜딩 챔피언, 고비를 넘기는 힘까지 생겼다' 부카요 사카 천금 결승골 폭발! 아스널, 까다로운 애스턴빌라 원정 1-0 승리..'개막 2연승, 日 국대 수문장 스즈키 EPL 데뷔'

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their first goal with Ben White and Kai Havertz REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka (C) celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park in Birmingham, central England on August 31, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Arsenal's Bukayo Saka, 2nd right, celebrates with team mates after scoring his side's opening goal during the English Premier League soccer match between Aston Villa and Arsenal in Birmingham, England, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 디펜딩 챔피언 아스널이 리그 원정에서 고전했지만 한골차 승리를 챙기며 개막 2연승을 이어갔다. 부카요 사카가 결승골을 터트렸다. 반면 애스턴 빌라는 선전에도 불구하고 개막 2연패의 부진에 빠졌다.

아스널은 1일(한국시각) 영국 버밍엄 빌라파크에서 벌어진 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 프리미어리그 2라운드 원정 경기서 1대0 승리했다. 아스널은 개막전에서 코번트리를 3대0으로 눌렀다. 승점 6점으로 맨체스터 시티와 동률인 아스널은 다득점에서 밀려 2위를 랭크했다.

전반전에 고전한 아스널 미켈 아르테타 감독은 하프타임에 크리스토스 촐리스 대신 에베레치 에제를 투입했다. 아스널은 후반 14분 마침내 상대 골문을 열었다. 리카르도 칼라피오리가 상대 수비진을 뚫고 들어가 사카에게 컷백 패스를 내주었다. 그걸 사카가 밀어 넣으며 프리미어리그 2경기 연속골을 기록했다.

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기세가 오른 아스널은 브루노 기마랑이스가 교체 투입되며 아스널 선수로 프리미어리그 데뷔전을 가졌다. 하지만 좀처럼 추가골이 나오지 않았다. 아스널 카이 하베르츠가 상대 골키퍼와의 일대일 상황에서 빼린 슈팅은 선방에 막혔다. 최근 아스널로 이적한 수비수 에즈리 콘사가 친정팀 애스턴 빌라를 상대로 아스널 데뷔전을 가졌다. 콘사는 아스널의 2연승에 일조했다.

우나이 에메리 감독의 애스턴 빌라는 이번 시즌 프리미어리그에서 아직 단 하나의 유효 슈팅도 기록하지 못했다. 그들은 이번 여름 이적시장에서 핵심 선수들을 대거 매각했다. 애스턴 빌라는 개막전에서 브라이턴에 0대4로 완패한 후 홈에서 아스널에도 한골차 패배를 당했다.

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애스턴 빌라는 아스널 상대로 전반전에 잘 싸웠다. 하지만 불운했다. 경기 시작 12분 만에 에밀리아노 부엔디아가 때린 장거리 슈팅이 크로스바를 때렸다.

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Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal's Bukayo Saka scores their first goal past Aston Villa's Zion Suzuki REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

최근 애스턴 빌라로 이적한 일본 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온은 이날 선발로 출전해 데뷔전을 치렀다. 그는 데클런 라이스의 헤더를 손끝으로 쳐내며 선방했다. 첼시에서 구단 이적료 신기록인 6500만파운드에 이적한 공격수 니콜라 잭슨은 고립된 모습을 보였다.

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아스널의 다음 일정은 오는 7일 런던 라이벌 첼시와의 리그 홈경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com