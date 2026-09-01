이강인 파트너 운 지독히도 없다, HERE WE GO...유벤투스 먹튀, 아틀레티코 전격 합류

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인에게 새로운 파트너가 추가됐지만 상당히 우려스럽다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 31일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "조나단 데이비드가 아틀레티코 마드리드로 이적한다"며 계약이 성사됐을 때 외치는 'HERE WE GO'를 달았다. "유벤투스와 구두 합의가 완료됐다. 캐나다 국가대표 공격수인 데이비드는 임대 후 완전 이적 조항이 포함된 조건으로 아틀레티코에 합류한다. 이번 계약에서 아틀레티코 측이 데이비드 주급의 50% 이상을 부담하게 된다"고 설명했다.

현재 아틀레티코의 스트라이커진 상황은 그야말로 안갯속이다. 이강인과 함께 팀의 공격을 이끌어야 할 훌리안 알바레즈는 아틀레티코를 떠나 라이벌 바르셀로나로 이적하고 싶어하는 중이다. 하지만 아틀레티코 수뇌부는 알바레즈를 매각하더라도 바르셀로나에는 절대 내주지 않겠다는 강경한 입장을 유지하고 있다. 이런 가운데 아스널이 알바레즈의 상황을 주시하고 있으며, 친정팀 맨체스터 시티 역시 관심을 이어가고 있다는 보도까지 나오고 있다. 일단은 잔류로 굳어지는 분위기지만 막판 변수는 언제든지 존재한다.

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사진=로마노 SNS

알바레즈의 거취가 복잡해진 상황 속, 당초 방출 후보로 거론됐던 알렉산데르 쇠를로트의 미래도 미지수다.. 알바레즈의 이탈 가능성 때문에 쇠를로트의 잔류가 유력해 보였지만, 유벤투스가 쇠를로트 영입에 관심을 나타내면서 그의 거취 역시 이적시장 막판까지 예측하기 어려운 상황이 됐다.

아틀레티코는 이처럼 복잡하게 얽힌 공격진 상황에 대비해 새로운 스트라이커 영입도 준비했다. 캐나다의 슈퍼스타 데이비드는 벨기에 KAA 헨트에서 맹활약한 뒤 2020~2021시즌 프랑스 LOSC 릴로 이적했다. 이후 릴에서 프랑스 리그를 대표하는 스트라이커로 성장했다. 릴에서만 232경기에 출전해 109골과 31도움을 기록하며 유럽 정상급 공격수로 이름을 알렸다.

빼어난 활약을 바탕으로 여러 빅클럽의 관심을 받았던 데이비드는 2025년 여름 유벤투스 유니폼을 입었다. 당시 자유계약(FA) 신분이었던 데이비드를 영입하기 위해 유벤투스는 팀 내 최고 수준의 대우를 약속했다.

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하지만 유벤투스에서의 활약은 기대에 크게 미치지 못했다. 46경기에 출전해 8골과 5도움에 그쳤다. 프랑스 무대에서 매 시즌 20골에 가까운 득점력을 보여주던 모습은 좀처럼 찾아보기 어려웠다. 소속팀에서의 부진은 국가대표팀에서의 영향력에도 영향을 미쳤다. 자국에서 열린 2026 북중미 월드컵에서 3골을 기록하기는 했지만, 전력이 한 수 아래로 평가받던 카타르를 상대로 기록한 해트트릭이 전부였다. 이후 최근 A매치에서도 존재감은 크게 떨어졌다.

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데이비드가 아틀레티코에서 과거와 같은 폭발적인 득점력을 보여줄 수 있을지는 물음표가 붙는 상황. 아틀레티코의 등번호 7번을 달고 새로운 시즌을 책임져야 하는 이강인의 어깨는 더욱 무거워지고 있다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com