[오피셜]'네덜란드 득점왕→유럽 빅5 프랑스로 옮겼다' 日 국대 공격수 우에다 아야세, 페예노르트→릴 이적..'4년 계약, 이적료 1500만유로 합의'

[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 공격수 우에다 아야세가 무대를 네덜란드에서 프랑스로 옮겼다. 페예노르트에서 프랑스 강호 릴로 이적한 것이다.
릴과 페예노르트 두 구단은 1일(한국시각) 우에다의 이적을 마무리했다고 공식 발표했다. 우에다는 릴과 2030년 6월까지 4년 계약했다. 릴은 페예노르트에 이적료로 1500만유로를 지불하기로 했다.
우에다는 릴 구단 채널을 통해 "리그1과 유럽챔피언스리그에서 무시할 수 없는 강팀인 릴에 입단하게 돼 매우 기쁘다. 구단에 정말 큰 인상을 받았는데, 특히 정말 좋아하는 구단의 축구 스타일뿐만 아니라 멋진 경기장과 팬들에게도 큰 감명을 받았다"고 말했다. 또 그는 "목표는 가능한 한 많이 발전하고 선수로서 계속 성장하는 것이다. 이 유니폼을 입고 최선을 다할 것이며, 경기력을 통해 릴이 보내준 신뢰에 보답하고 싶다"고 말했다.
릴의 올리비에 레탕 회장은 일본 국가대표로 43경기에 출전해 18골을 넣은 우에다의 영입에 대한 기대감을 나타냈다. 그는 "릴 유니폼을 입는 최초의 일본인 선수가 될 우에다의 영입을 발표하게 되어 매우 기쁘다. 불가능을 가능하게 만드는 것은 우리의 DNA이자 문화의 일부다. 우리는 상대 페널티 박스 안에서 존재감을 발휘할 수 있고, 이미 우리 팀에 있는 선수들을 보완할 수 있는 경험과 자질을 갖춘 다재다능한 공격수를 찾았다"고 말했다.
1998년생인 우에다는 2023년 벨기에 세르클러 브뤼허에서 이적료 900만유로에 페예노르트에 합류했다. 그는 지난 2025~2026시즌 리그 31경기에서 25골을 터뜨려 리그 득점왕에 오르며 커리어 하이를 찍었다. 우에다는 페예노르트 구단 채널을 통해 "이곳에서 모든 이들과 함께 공유한 그 모든 아름다운 순간들을 뒤로하고 페예노르트를 떠나게 되어 감회가 새롭다"면서 "감사한 마음뿐이다. 나에게 항상 여주신 믿음과 신뢰, 그리고 지난 시즌 이뤄낼 수 있었던 모든 것에 감사하다. 구단 최다 득점자로 페예노르트에서의 시간을 마무리할 수 있었고, 지난 일요일 홈구장에서 골을 넣는 기분을 마지막으로 한 번 더 느낄 수 있어서 기뻤다"고 말했다.
우에다는 새 2026~2027시즌 네덜란드 리그 4경기에서 3골-1도움을 기록했다. 페예노르트는 개막 후 2승2무를 달렸다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com