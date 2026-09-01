[오피셜]'네덜란드 득점왕→유럽 빅5 프랑스로 옮겼다' 日 국대 공격수 우에다 아야세, 페예노르트→릴 이적..'4년 계약, 이적료 1500만유로 합의'

릴에 입단한 우에다 아야세 캡처=릴 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 공격수 우에다 아야세가 무대를 네덜란드에서 프랑스로 옮겼다. 페예노르트에서 프랑스 강호 릴로 이적한 것이다.

릴과 페예노르트 두 구단은 1일(한국시각) 우에다의 이적을 마무리했다고 공식 발표했다. 우에다는 릴과 2030년 6월까지 4년 계약했다. 릴은 페예노르트에 이적료로 1500만유로를 지불하기로 했다.

우에다는 릴 구단 채널을 통해 "리그1과 유럽챔피언스리그에서 무시할 수 없는 강팀인 릴에 입단하게 돼 매우 기쁘다. 구단에 정말 큰 인상을 받았는데, 특히 정말 좋아하는 구단의 축구 스타일뿐만 아니라 멋진 경기장과 팬들에게도 큰 감명을 받았다"고 말했다. 또 그는 "목표는 가능한 한 많이 발전하고 선수로서 계속 성장하는 것이다. 이 유니폼을 입고 최선을 다할 것이며, 경기력을 통해 릴이 보내준 신뢰에 보답하고 싶다"고 말했다.

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릴에 입단한 우에다 아야세 캡처=릴 구단 SNS

릴의 올리비에 레탕 회장은 일본 국가대표로 43경기에 출전해 18골을 넣은 우에다의 영입에 대한 기대감을 나타냈다. 그는 "릴 유니폼을 입는 최초의 일본인 선수가 될 우에다의 영입을 발표하게 되어 매우 기쁘다. 불가능을 가능하게 만드는 것은 우리의 DNA이자 문화의 일부다. 우리는 상대 페널티 박스 안에서 존재감을 발휘할 수 있고, 이미 우리 팀에 있는 선수들을 보완할 수 있는 경험과 자질을 갖춘 다재다능한 공격수를 찾았다"고 말했다.

1998년생인 우에다는 2023년 벨기에 세르클러 브뤼허에서 이적료 900만유로에 페예노르트에 합류했다. 그는 지난 2025~2026시즌 리그 31경기에서 25골을 터뜨려 리그 득점왕에 오르며 커리어 하이를 찍었다. 우에다는 페예노르트 구단 채널을 통해 "이곳에서 모든 이들과 함께 공유한 그 모든 아름다운 순간들을 뒤로하고 페예노르트를 떠나게 되어 감회가 새롭다"면서 "감사한 마음뿐이다. 나에게 항상 여주신 믿음과 신뢰, 그리고 지난 시즌 이뤄낼 수 있었던 모든 것에 감사하다. 구단 최다 득점자로 페예노르트에서의 시간을 마무리할 수 있었고, 지난 일요일 홈구장에서 골을 넣는 기분을 마지막으로 한 번 더 느낄 수 있어서 기뻤다"고 말했다.

페예노르트를 떠난 우에다 아야세 캡처=페예노르트 구단 SNS

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우에다는 새 2026~2027시즌 네덜란드 리그 4경기에서 3골-1도움을 기록했다. 페예노르트는 개막 후 2승2무를 달렸다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com